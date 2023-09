Tortugas Ninja, Transformers, vampiros y álienes en esta película coreana

By

¿Tortugas Ninja y Transformers? Esta película coreana no tiene sentido en absoluto, pero al menos es peculiarmente entretenida.

Nadie puede negar que Corea es un país con gran capacidad creativa en la industria cinematográfica. Desde los mejores animes hasta la creación de los personajes más icónicos y famosos a nivel global.

¿Pero qué pasaría si produjeran una película de las Tortugas Ninja vs. Transformers, que además contara con vampiros y alienígenas dentro de su trama? Claro, eso solo podría pasar en Corea.

Universos distintos pero similares

Las Tortugas Ninja son de los personajes más entrañables de los años ochenta, pues además de contar con aventuras entretenidas y divertidas, estas tortugas, con nombres de famosos pintores, se han ganado el cariño de las nuevas generaciones, manteniéndose vigentes.

Por su parte, Transformers no se queda atrás, pues han dejado huella no solo en la industria cinematográfica, sino también en los cómics y en la industria juguetera, igual que Las Tortugas Ninja.

Lo cierto es que antes de que existieran personajes tan peculiares, la industria cinematográfica buscó añadir a seres míticos como antagonistas. Esta práctica se aplicó en películas populares de diferentes latitudes. Por ejemplo, en México, esto se puede apreciar en Santo vs. las mujeres vampiro o en Santo vs. La invasión de los marcianos.

Los enemigos del cine

La bonita costumbre de colocar antagonistas tan escalofriantes como momias, críptidos, monstruos de leyendas antiguas, sirenas, fantasmas y muchos más, nos ha regalado joyas cinematográficas increíbles. En estos filmes, podemos ver cómo estos monstruos son puestos en pantalla para ser enfrentados por nuestros héroes.

En Corea desarrollaron un filme que cumple con estas divertidas características; en la trama se enfrentan Las Tortugas Ninja vs. Transformers vs. alienígenas vs. vampiros. Un filme que se ve tan loco como se escucha.

Our Friend Power 5: la película más bizarra

Entre todas las cosas magníficas y rarísimas que se han hecho en Corea, está la primera película no oficial de Las Tortugas Ninja. Quizá no la conozcas, pues es bastante peculiar y alocada.

Además, ni te imaginas quiénes son el resto de personajes que en ella aparecen, algo que solo nos puede regalar la magia del cine serie B, en que los derechos de autor no son tomados en cuenta.

Además de las tortugas más famosas, en esta película, del poco conocido director Ho-Jin Park, aparecen los enormes e impresionantes Transformers. El título del filme, traducido al inglés, es algo así como Our Friend Power 5; sin embargo, en España fue traducido como Tortugas Ninja vs. Transformers.

Pero eso no es todo, además de estos personajes –que, por cierto, están hechos de una manera bastante bizarra–, el filme incluye vampiros y alienígenas. Todo esto con muchos más elementos y personajes desconocidos que convierten a esta película en una verdadera locura.

Esta, sin duda, es una de las películas serie B más extrañas. ¿Ya conocías sobre esta extrañísima película?

