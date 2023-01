Top 5: series para ser más inteligente según la ciencia

By

En ocasiones, solemos pensar que las series solo sirven como entretenimiento o bien, como grandes obras de arte que solo nos hacen sentir cosas. Dicho esto, según la ciencia, algunas series pueden fomentar procesos cognitivos que pueden aumentar nuestra inteligencia.

De acuerdo con el artículo How to Outsmart Your Brain (Cómo ser más inteligente que tu cerebro) escrito por Annie Murphy Paul, publicado en Psychology Today, algunas obras o actividades que promueven el desarrollo de habilidades como deducción, creatividad, resolución de problemas, realizar predicciones y empatía, pueden favorecer nuestro desarrollo emocional y cerebral.

Lee: ‘Los Picapiedra’: la extraña teoría sobre el origen de los personajes

Cinco series que te pueden hacer más inteligente

1. The Tourist

Esta serie de suspenso escrita por Harry y Jack Williams y dirigida por Chris Sweeney, cuenta la historia de un hombre, interpretado por Jamie Dornan, que despierta en el hospital con amnesia tras sufrir un accidente de tránsito.

Su historia comienza al final y conforme se desarrolla se muestran los impactantes acontecimientos que sucedieron antes, los cuales nos hacen preguntarnos si las cosas que recordamos sucedieron tal como pensamos.

2. Hacks

Serie de comedia dramática creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, que nos muestra a Deborah Vance, una diva del stand-up de Las Vegas, que intenta mantener su relevancia mientras el director del casino donde se presenta intenta reducir sus actuaciones.

Gracias a extraños y emotivos procesos creativos desarrollados en conjunto con su nueva ayudante, ambas se vuelven cada vez más impresionantes y cercanas a un público que parecía haberla olvidado.

3. House of the Dragon

Esta serie de fantasía, drama, romance y acción es una precuela de la aclamada serie Game of Thrones, basada en la novela de George R. R. Martin titulada Fuego y Sangre. La trama, a través de elementos de alianzas políticas y estrategia, nos cuenta una historia desgarradora que nos hace preguntarnos qué haríamos si estuviésemos en sus zapatos.

4. The Outsider

Esta serie de drama sobrenatural y terror basada en la novela de Stephen King sigue una investigación que al principio parecía algo sencillo; sin embargo, cuando una fuerza sobrenatural se abre camino, pone a prueba la capacidad de deducción y te invita a crear teorías sobre cómo resolver el crimen.

Lee: The Last of Us: la serie basada en el aclamado videojuego llega a HBO

5. True Detective

La primera temporada de True Detective se centra en dos detectives, Rust Cohle y Martin Hart, cuyas vidas se cruzan al reabrirse un extraño caso. Para ello se utilizan varias líneas de tiempo, conversaciones, recuerdos y visiones que ayudan a encontrar al culpable de los crímenes que parecen encerrar algo sobrenatural.

Si quieres disfrutar de todos los capítulos de estas series que pueden aumentar tu inteligencia, recuerda que puedes hacerlo al contratar HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus personajes preferidos.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Y tú, ¿cuál serie vas a ver primero?

Ahora ve: