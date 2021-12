Tom Holland tiene un grupo de WhatsApp con Tobey Maguire y Andrew Garfield

¿Los tres Spider-Man juntos confirman el multiverso? A pocos días de que seamos testigos de uno de los eventos cinematográficos más esperados del año, Tom Holland confirmó lo que ya muchos sospechaban y anhelaban: el ‘Spider-Verse’. Pero, claro, únicamente en su teléfono celular. El joven actor reveló que tiene un grupo de WhatsApp con Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿De qué platican? ¡Entérate!

¿Spider-Verse confirmado? Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos

Las altas expectativas entre los fans sobre si Tobey Maguire y Andrew Garfield compartirán pantalla con Tom Holland en Spider-Man: Sin camino a casa continúan a la alza. No obstante, Tom Holland esparció un poco de esperanza al confirmar que lo que sí comparten es un grupo de chat en WhatsApp.

Esta declaración tuvo su origen durante una charla con el periodista y crítico de cine Ali Plumb, de la BBC. En esta, Tom Holland dijo que interpretar al Hombre Araña ha sido una de las experiencias más gratas de su vida y que eso lo ha unido a Maguire y Garfield. Luego, el actor explicó que tras haber coincidido en varias ocasiones con Tobey y Andrew, los tres se dieron cuenta de que eran los únicos que entendían ese extraordinario sentimiento de haber interpretado al superhéroe arácnido.

De ahí, el histrión de 25 años confesó que fue idea suya la de crear el chat grupal en WhatsApp. Aunque parece ser que él es el único que interactúa en éste:

“De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp. Sí, lo tenemos, sí… lo hicimos… No me acuerdo cómo lo armamos… Una vez nos encontramos con Tobey en un restaurante japonés hace algún tiempo y le pedí su número y bueno… yo armé ese grupo. Es decir, no podemos tener todos nuestros números y no tener un grupo de WhatsApp. Pero creo que soy el único que ha hablado por ahí… Ellos nunca responden. Es como ‘Hola, aquí está el Spider-Man bebé ¿cómo están?'”.

¿No crees que es gracioso y tierno que Tom Holland se autodenomine “Spider-Man bebé” y sea ignorado por Tobey Maguire y Andrew Garfield? ¿Será la brecha generacional la principal causa de que ignoren sus mensajes en el grupo de WhatsApp?

