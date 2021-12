Tom Holland propone a Timothée Chalamet como el nuevo Harry Osborn

Estamos a pocos días del tan esperado estreno de Spider-Man: No Way Home, la tercera película del Hombre Araña con Tom Holland, en la que se mostrará por primera vez el multiverso y con ello grandes sorpresas que aún no se han revelado. Y aunque el estreno está a la vuelta de la esquina, muchos ya están pensando en, ¿qué es lo que sigue para la franquicia?

De esta manera, AP Entertainment en entrevista con Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, les preguntó a los protagonistas sobre el futuro de Spider-Man, específicamente, ¿a quién les gustaría ver como el nuevo Harry Osborn, mejor amigo de Peter Parker y después uno de sus más grandes villanos? La respuesta fue unánime: Timothée Chalamet.

Hasta ahora, han sido dos los actores que le han dado vida a Harry Osborn en cine: James Franco y Dane DeHann. Así que Timothée Chalamet podría convertirse en el tercero si es que Marvel Studios toma en cuenta la opinión de Holland y Zendaya, quienes se han vuelto parte importante de la franquicia.

“No lo sé. La gente quiere que Timothée Chalamet sea Harry Osborn. Creo que sería un buen amigo de Spider-Man. ¡O un enemigo de Spider-Man! (…) Creo que sería una buena idea traerlo como amigo para que luego se vuelva villano. Él sería un buen villano”, coinciden durante la entrevista Tom Holland y Zendaya.

CHALAMET IN SPIDER’S WEB?: @SpiderManMovie stars @TomHolland1996, Jacob Batalon and @Zendaya discuss how her “Dune” co-star Timothée @RealChalamet could fit into the world of Peter Parker. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/cSaJvNhSL2

— AP Entertainment (@APEntertainment) December 8, 2021