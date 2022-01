Tom Holland podría ser el anfitrión de los Premios Óscar 2022

La entrega de los Premios Óscar es posiblemente la ceremonia más importante para el mundo del cine; en ella, decenas de celebridades se citan en el Dolby Theatre de Los Ángeles para galardonar a las mejores películas del año. Sin embargo, han pasado dos ediciones sin que los premios cuenten con un anfitrión que presida la noche, hasta ahora, ya que Tom Holland podría ser el presentador de este año.

¿Tom Holland será el presentador de los Premios Óscar 2022?

La conexión entre Tom Holland y los Premios Óscar de este año surgió a través de una entrevista con The Hollywood Reporter en la que el actor británico mencionó que, de ser invitado como el gran anfitrión de la noche de premios, sería complicado asistir debido a los innumerables compromisos que tiene en puerta.

“Tal vez en el futuro, pero con toda sinceridad, estoy demasiado ocupado en este momento. Tengo que hacer una gira de prensa de ‘Uncharted’, y luego empiezo a rodar a principios de marzo para una serie que me va a quitar mucho tiempo y definitivamente es el papel más difícil que he asumido jamás. Así que tal vez algún día en el futuro. Pero no, no ahora mismo”.

Lo divertido de la situación fue que, a pocos segundos de que Tom Holland declarara lo anterior, consideró su respuesta al tratarse de los Premios Óscar. Así que, ante ello, comentó:

“Solo quería retractarme rápidamente de lo que he dicho. Me preguntabas sobre los Premios Óscar, eres la primera persona en mencionarlo, y estaba sentado aquí pensando: ¡Por supuesto que sería el presentador de los Óscar! Fui al baño y me miré a mi mismo al espejo y dije: ‘¿Qué clase de idiota no sería el anfitrión de los Óscar?’ Así que sí, si me lo piden, lo haría y sería muy divertido.”

Tras estas declaraciones suscitadas en el mes de diciembre, varios medios estadounidenses han confirmado que la Academia ya contactó a Tom Holland para explorar las posibilidades de que sea el anfitrión de los Premios Óscar 2022.

Premios Óscar 2020: ¿cuándo y en dónde se llevarán a cabo?

El que la Academia esté considerando a Tom Holland como el anfitrión de la gran noche asegurará que tanto el público adulto como el joven estén dispuestos a no perderse la ceremonia. Esto tras el éxito de Spider-Man: No Way Home, la película más esperada y taquillera del 2021. Eso sí, Holland tendría que hacer un hueco en su apretada agenda para cumplir un sueño más de su larga lista de metas.

La premiación se llevará a cabo el próximo domingo 27 de marzo, en la que muchas celebridades desfilarán en la gran alfombra roja de los Premios Óscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, para después rendir homenaje a lo mejor del cine. Además, se espera que películas como Tick, Tick… Boom!, El poder del perro, Spencer y Dune figuren entre las nominadas.

Nada está definido, pero dinos ¿te agrada la idea de que Tom Holland sea el presentador de los Premios Óscar 2022?

