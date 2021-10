¿Tom Holland dejará de ser Spider-Man? Esto es lo que el actor reveló

‘Spider-Man: No Way Home’ será la última película del superhéroe como parte del UCM y Tom Holland reveló si regresará una vez más como Peter Parker.

Estamos a solo dos meses del tan esperado estreno de Spider-Man: No Way Home, la primera película del Universo Cinematográfico de Marvel que nos introduciría al multiverso, con Doctor Strange, Electro, Doctor Octopus y Spider-Man confirmados. Será la tercera y última película protagonizada por Tom Holland como Peter Parker, pero ¿qué pasará después?



En más de una ocasión se le ha preguntado a Tom Holland si su participación como Spider-Man culminaría en No Way Home y, hasta ahora, el actor británico de 25 años de edad se había limitado a no responder. Sin embargo, recientemente reveló que muy probablemente este sea el adiós de su personaje dentro del UCM.

¿Tom Holland dejará de ser el Hombre Araña con el estreno de Spider-Man: No Way Home?

“Hemos estado haciendo estas películas durante cinco años. Tenemos una relación increíble. Hemos estado juntos en cada paso del camino. Hemos hecho cada película, cada gira de prensa. Así que en una de las escenas no sabíamos si sería la última vez que estaríamos trabajando juntos”, mencionó Tom Holland en entrevista con Entertainment Weekly.

Claro que esta no es la primera vez que Tom Holland recibe instrucciones específicas de no revelar información de más, esto después de ser conocido por siempre filtrar spoilers. Por ello, muchos creen que podría estar omitiendo detalles sobre su futuro dentro de Marvel Studios.

“Fue desgarrador pero también muy emocionante, porque todos nos estamos moviendo hacia el próximo capítulo de nuestras carreras. Así que compartir este momento con ellos fue quizás el mejor día que he tenido en el set. No creo que haya llorado así nunca.”

Entonces, ¿no habrá Spider-Man 4?

No será hasta el estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo 17 de diciembre que sepamos si Tom Holland volverá una vez más como Spider-Man. Sin embargo, las probabilidades apuntan a que tal vez regrese para una quinta película de Avengers o en algún cameo de las entregas que están por venir.

También se cree que después de No Way Home, Spider-Man tomará un respiro y después regresará para dar inicio a una saga completamente diferente a la de Homecoming, pero contando con el mismo elenco.

“Ya no sería la trilogía de ‘Homecoming’. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de las películas. Si eso sucede o no, no lo sé. Pero definitivamente tratamos a ‘No Way Home’ como si estuviera llegando a su fin y se sintió así”, culminó Tom Holland durante su entrevista.

¿Crees que entre los planes de Marvel esté una cuarta película de Spider-Man? ¿Te gustaría que sucediera? 😱

