Todo sobre la nueva serie sobre los orígenes de ‘It’ (‘Eso’)

La exitosa novela de terror It (Eso), escrita por Stephen King, tendrá una precuela en formato de serie que explorará los sucesos que convirtieron al payaso Pennywise en un ente aterrador.

Welcome to Derry: la serie sobre los orígenes de Pennywise

Según el medio Collider, la serie titulada Welcome to Derry (Bienvenidos a Derry) estará ambientada en la década de 1960 y mostrará los primeros encuentros entre Pennywise y los habitantes de Derry.

Vale la pena recordar que desde su publicación en 1986, It se convirtió en una de las novelas favoritas de los fans de Stephen King. Luego cobró mayor relevancia cuando en 1990 se estrenó la icónica miniserie Eso, de Stephen King, protagonizada por Tim Curry.

Desde entonces, la aterradora figura del payaso ha sido una de las más influyentes en la cultura popular.

Con respecto a la historia de Welcome to Derry, aún no hay una sinopsis oficial; sin embargo, Andy Muschietti ha mencionado que la serie buscará darle respuesta a las muchas preguntas que quedaron sin responder en las películas It (Eso) e It: capítulo dos.

En este sentido, algunos fans de la franquicia han especulado que la serie tendrá relación directa con algunos acontecimientos y cuestionamientos, como:

La desaparición de las 91 personas que firmaron la carta de conformación del Condado de Derry.

El mito de la aparición de Eso en ciclos de 27 años.

La razón por la que adopta la imagen de un payaso para aterrorizar a sus víctimas.

La explosión del Domingo de Pascua de 1906, entre otros.

Por otro lado, se ha mencionado que Bill Skarsgård, quien interpretó a Pennywise en las dos últimas películas, no volverá a encarnar al temible payaso.

Mientras que los encargados de esta producción son Andy Muschietti (el director de las películas estrenadas en 2017 y 2019) y Barbara Muschietti, junto con Jason Fuchs como guionista.

¿Cuándo se estrenará la precuela de It (Eso)?

