Todo sobre la nueva película de ‘The Last of Us Parte 2’

Desde años, The Last of Us Parte 2 se ha convertido en uno de los mejores videojuegos de la historia. El cual, además de llevarnos nuevamente al mundo postapocalíptico de Joel y Ellie, hizo que nos cuestionáramos sobre qué estamos dispuestos a hacer para salvar a las personas que amamos.

Grounded II: la nueva película de The Last of Us Parte 2

Como toda obra maestra, la creación de The Last of Us Parte 2 tuvo grandes desafíos antes de poder dar vida a la historia de Ellie y Abby que todos conocemos. Pero ¿qué se esconde detrás de las escenas más recordadas y controvertidas de este videojuego?

Esa y otras preguntas encontrarán una respuesta en Grounded II: Making The Last of Us Part II; la nueva película documental donde podremos ver su proceso de desarrollo desde sus inicios, hasta el lanzamiento.

Es decir, se trata de la segunda parte de Grounded; el documental estrenado en 2014, donde pudimos vimos cómo se creó la primera entrega de la saga.

En este sentido, Grounded II volverá a ofrecernos un acceso sin precedentes al estudio; con entrevistas a los creadores, actores, diseñadores, programadores, artistas y a las demás personas que participaron en el proyecto.

Además, podremos ver imágenes inéditas del diseño de los escenarios, la creación del soundtrack junto con el trabajo de captura de movimiento y facial. Así como algunos secretos y curiosidades, niveles descartados y las referencias y homenajes a otras obras.

Por otro lado, una de las cosas que más ha sorprendido a la comunidad gamer, es que en el tráiler y por lo tanto en el documental, se abordarán temas como el crunch, la presión mediática, las filtraciones y los retos de lanzar un videojuego en 2020 en medio de la pandemia del COVID-19.

¿Cuándo es el lanzamiento de Grounded II?

Aunque aún no hay una fecha oficial de lanzamiento para Grounded II, algunos creen que la película podría lanzarse el mismo día que The Last of Us Part 2 Remastered; el 19 de enero de manera gratuita a través del canal oficial de Naughty Dog en YouTube.

En resumen, ya sea que te guste la serie de televisión o el videojuego, esta podría ser una excelente oportunidad para saber qué hace especial a esta franquicia y la razón de su importancia para tantas personas.

Cuéntanos, ¿te emociona el lanzamiento de Grounded II?

