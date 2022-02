Todo sobre el sorprendente regreso de Daft Punk

By

Homework cumple 25 años y Daft Punk no dejará que los festejos de su álbum debut pasen desapercibidos.

Justamente se cumple un año desde que el dúo francés anunció su retiro y muchos pensamos que no volveríamos a saber nada de ellos. No obstante, desde el día de ayer a través de su Twitter aparecieron unas misteriosas publicaciones que adelantaban algo que se antojaba emocionante. Y no nos equivocamos. El día de hoy el regreso de Daft Punk confirmó el relanzamiento de su álbum Homework en su edición por 25 aniversario.

Parece increíble que hayan pasado 25 años desde que escuchamos Homework por primera vez. Y precisamente por esa incredulidad de algo que llega demasiado pronto, es que vale la pena celebrarlo. A su regreso, Daft Punk tiene pensado lanzar esta nueva edición en formatos digitales y físicos. Aquellos ya acostumbrados a las bondades del streaming podrán escuchar las canciones clásicas del disco y remixes que no estaban hasta el momento en ninguna plataforma.

Mientras tanto los que son de corazón más vintage, tendrán la oportunidad de echar mano de una edición especial en vinilo que será puesta a la venta el próximo 15 de abril. Puedes comenzar a pre ordenarlo en el siguiente link.

Homework de Daft Punk

Homework es al álbum debut de estudio del dúo de música electrónica. A sus inicios Daft Punk mezclaba tracks y configuraba demos para fiestas o raves en festivales. Pero poco a poco dichas mezclas se convirtieron en canciones y las canciones en sencillos.

Finalmente fue el 27 de enero de 1997 cuando Homework fue publicado y se convirtió la presentación oficial al mundo de Daft Punk. En principio fueron poco menos de 50 mil copias en CD las que fueron fabricadas para su venta, pero la demanda abrumadora de su recepción obligó a la disquera a trabajar contra reloj para producir más piezas.

En total Homework vendió más de 2 millones de copias y el álbum fue distribuido a 35 diferentes países alrededor del mundo. Ahora puedes escucharlo a través de los servicios streaming como Claro música en donde puedes encontrar toda la discografía de Daft Punk, incluyendo sencillos, EP’s y la Playlist oficial de Daft Punk de Claro música.

¿Qué contiene la nueva edición del Homework de Daft Punk?

La edición de aniversario incluye las 16 canciones originales del álbum, entre las que se incluyen éxitos como “Da Funk”, “Around the World”, o “Phoenix”. Sin embargo, esta edición por 15 aniversario tendrá un compilado de 15 canciones extras que no son otra cosa más que remixes de las originales.

La gran mayoría de estas canciones ya existían, pero nunca en plataformas streaming. Las remezclas incluyen aportaciones de otros ponentes del género como DJ Sneak, Masters At Work, Slam, Todd Terry, I:Cube, y muchos otros.

En adición al anuncio de la nueva versión de su álbum debut, a su regreso Daft Punk también transmitió a través de Twitch un concierto épico que dio en el Mayan Theatre de Los Ángeles en diciembre de 1997. Quizás aquello fue lo máximo que el mundo tendrá por ahora de una reunión o un reencuentro entre Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter. Pero por el momento con Homework 25 aniversario somos felices.

¿Ya escucharon la nueva edición o prefieren esperar al vinilo?

