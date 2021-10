Todo sobre el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker

Si de algo estamos seguros es de que Star Wars es una franquicia que está lejos de terminar. Tras el estreno de las dos primeras temporadas de The Mandalorian y el éxito que la serie recibió, sirvió como motivación para que Disney se animara a crear muchas más series que complementen el mundo de Star Wars. Una de ellas será la historia en solitario de Ahsoka Tano, la cual contará con la participación de nada menos que Hayden Christensen.

La gran noticia la dio a conocer The Hollywood Reporter, quien asegura que Hayden Christensen volverá una vez más al papel que le dio fama mundial para colaborar en un nuevo proyecto de Star Wars. Esto a más de quince años de Star Wars: la venganza de los Sith, en donde lo vimos convertirse de Anakin Skywalker al malvado Darth Vader.

¿Qué sabemos sobre el regreso de Hayden Christensen para la serie de Ahsoka Tano?

Protagonizada por Rosario Dawson, la serie de Ahsoka es solo una de las muchas que están por llegar a Disney+. Contará con la dirección de Dave Filoni, la producción de Jon Favreu y es uno de los proyectos más esperados tras la aparición del personaje en The Mandalorian, en donde Pedro Pascal y Rosario Dawson compartieron algunas de las mejores escenas de la segunda temporada.

La producción de Ahsoka está prevista para comenzar a principios del próximo año y aunque los detalles son pocos, se ha confirmado que será posterior a The Mandalorian, con una versión de Ahsoka Tano adulta, en donde Darth Vader ya fue derrotado en Star Wars: el retorno del jedi. Entonces, ¿cómo es que volverá Hayden Christensen?

Anakin Skywalker o Darth Vader, ¿quién regresará?

Se cree que debido a la línea temporal en la cual se situará la serie de Ahsoka, Hayden Christensen solo tiene oportunidad de regresar como Anakin Skywalker a través de flashbacks. Recuerdos que la protagonista tendría sobre su maestro jedi y las aventuras que vivieron juntos, las cuales se dieron a conocer a través de la serie animada Star Wars: The Clone Wars.

Ahsoka Tano fue la padawan de Anakin Skywalker, así que no es de extrañar que el personaje de Christensen sea importante para la nueva serie. Sin mencionar que el regreso de Hayden también se ha confirmado para la serie de Obi Wan Kenobi, así que en definitiva aún nos queda mucho por ver de Anakin y de quien lo interpreta.

Por otro lado, también hay posibilidades de que en Ahsoka se muestre a Hayden Christensen de nuevo en la piel de Darth Vader, pero sería también a través de flashbacks. De esta manera se mostraría qué fue de ambos jedis tras él convertirse en el más grande villano de la galaxia. O bien, otra gran opción sería que Anakin apareciera como fantasma de la Fuerza y que Ahsoka se esté comunicando con él para pedirle consejo.

Star Wars y las series que están por llegar a Disney+

Cualquiera que sea la gran sorpresa, es un hecho que Hayden Christensen estará de regreso y actuará al lado de Rosario Dawson como su mejor amiga y padawan, Ahsoka Tano. Lo mejor de todo es que más detalles se podrían dar a conocer en el próximo Disney+ Day, el cual se celebrará el 12 de noviembre de 2021, con actualizaciones de todos los proyectos que llegarán muy pronto a la plataforma de streaming.

Ahsoka, Kenobi, The Book of Boba Fett, The Mandalorian tercera temporada y Andor son los proyectos que están por venir de Star Wars.

