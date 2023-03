Todo lo que tienes que saber antes de ver ‘John Wick 4’

By

Una de las cintas más esperadas del 2023 es John Wick 4, la cual podría ser una de las últimas veces en que veamos a Keanu Reeves interprendando a este emblemático personaje.

Lee: Ana de Armas será la nueva John Wick en un ‘spin-off’ de la película

Cuatro cosas que tienes que saber antes de ver John Wick 4

1. El entrenamiento de Keanu

Por si no lo sabías, para cada entrega Keanu Reeves se somete a una exhaustiva rutina de ejercicios y alimentación que le permitan realizar sus propias escenas de acción. Por lo que en cada capítulo de la saga, la entrega y la pasión de Reeves han sido constantes, al grado de aprender tácticas militares de combate para que siempre tengamos la mejor versión de Wick.

2. Keanu Reeves ha participado en los guiones

Otra de las cosas menos conocidas es que uno de los guionistas de John Wick es el propio Keanu Reeves, quien asesora y sugiere diferentes ideas para hacer sufrir al personaje principal. Sobre esto Chad Stahelski ha dicho que algunas de las ideas más populares y que más han gustado a los fanáticos vienen de la mente de Keanu.

3. Las películas tienen su origen en una historia real

Hace unos meses te compartimos en Hol@ Telcel la hstoria de Marcus Lutrell, un SEAL de la Marina de los Estados Unidos retirado cuya historia sirvió de inspiración para las películas de John Wick, quien al igual que Wick tenía un estrecho vínculo con su perrito DASY quien recibió un disparo de parte de uno de los asaltantes que entraron a su casa.

A partir de eso, Marcus comenzó a buscar a los responsables y a través de su investigación descubrió que algunas pistas apuntaban a varios individuos y decidió ir por ellos. No les disparó ni intentó hacerles daño, pero llamó a la policía y colaboró con ciertas pistas para que pudieran atraparlos.

Luttrell no es un asesino a sueldo, pero su historia inspiró a los escritores de John Wick quienes utilizaron a un perro que tenía el nombre de Daisy, que era el único recuerdo que Wick conservaba de su esposa.

4. Se acerca el final de John Wick

Aunque existen especulaciones sobre que el personaje de John Wick tiene sus días contados, en parte porque Keanu Reeves envejece con la filmación de cada entrega y en parte porque los involucrados en el proyecto quieren darle un final digno al personaje, lo cierto es que el futuro de Wick aún es desconocido.

Aún así, en palabras de su director:

“John Wick ha lastimado a cientos de personas y no tiene familia. Hay quienes lo respetan, pero no ha generado un vínculo tan cercano como para permanecer junto a alguien y mucho menos de forma amorosa. Por lo que una persona como él, que ha lastimado a tanta gente, no puede tener un final pacífico ni ordinario”

¿Cuándo se estrena la película de John Wick 4?

Mientras llega el ansiado estreno, recuerda que puedes disfrutar en compra o renta a través de Claro video de las mejores películas de John Wick, con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona el regreso de John Wick a la pantalla grande?

Ahora ve: