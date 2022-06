Todo lo que debes saber de la nueva película sobre Elvis Presley

By

Warner Bros. prepara una increíble película sobre el gran Elvis Presley, el Rey del Rock and Roll. Te contamos los detalles.

Este 2022 seremos testigos de una de las cintas biográficas más sorprendentes del cine. Se trata de Elvis, filme que nos narrará de una manera muy moderna la vida del Rey. Y es que todos hemos quedado muy emocionados después de que este 17 de febrero se estrenara un primer tráiler, en el que podemos ver un gran reparto con personajes exóticos y una estética sorprendente. Pero eso no fue todo, pues el 23 de mayo Warner Bros. Pictures publicó un segundo tráiler revelando más sobre la trama y de la evolución de Elvis en el filme.

¿A quién veremos en el reparto de Elvis?

Para empezar, tenemos al joven Austin Butler a cargo de la importantísima interpretación de Elvis Presley. Además, y muy sorpresivamente, Tom Hanks interpretará al mánager del Rey, el “Coronel” Tom Parker; y, por si fuera poco, la bella australiana Olivia DeJonge será su esposa Priscilla. Todos ellos y muchos más actores sorpresa serán dirigidos por el multipremiado Baz Luhrmann, quien ya nos ha dado numerosas cintas exitosas como El Gran Gatsby.

Avances y otros detalles sobre Elvis

Se dice que Ansel Elgort, Miles Teller y Harry Styles fueron algunas de las celebridades que asistieron a las audiciones para el papel de Elvis, pero finalmente Luhrman se decidió por Austin Butler, a quien quizá conozcas por Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood) de Quentin Tarantino, donde interpretó a Tex Watson, miembro de la familia Manson.

Por otra parte, sobre el papel del icónico Tom Hanks se sabe que aparecerá como el mánager de Elvis, exempleado de una feria que posteriormente lanzó al Rey a la fama, a mediados de los 50. En la vida real, este hombre consiguió un contrato para Elvis en RCA, y trabajó con él hasta su muerte en 1977.

Desde el lanzamiento del primer éxito de Elvis, Heartbreak Hotel, el mánager Tom Parker lo controló, llevándose una gran parte de sus derechos de autor e influyendo en todas sus decisiones tanto profesionales como personales, por ejemplo, en su matrimonio con Priscilla, pues Parker decidió que esto le daría publicidad.

¿Cuándo se estrena Elvis?

Aunque Elvis llegará a México el 14 de julio de 2022, tuvo su estreno oficial el 25 de mayo en la edición número 75 del Festival de Cannes, donde se proyectó fuera de competencia y asistieron Austin Butler, Tom Hanks, entre otros miembros principales del elenco.

Y tú, ¿qué tanto sabes sobre el Rey del Rock and Roll?

