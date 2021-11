¿Timothée Chalamet será el nuevo Loki? Así es como luciría

Con tan solo 25 años de edad, Timothée Chalamet se ha convertido en uno de los actores más solicitados de Hollywood. Esto se debe a su gran e increíble talento como actor, el cual ha demostrado en películas como Lady Bird, Mujercitas, Call me by your name y recientemente Dune. Pero ¿te lo imaginas como Loki en el Universo Cinematográfico de Marvel?

Pues bien, gracias a un fan art creado por el famoso artista gráfico BossLogic, ahora podemos darnos una idea de cómo es que Timothée Chalamet luciría al interpretar al famoso Dios del Engaño. Y es que BossLogic combinó a Paul Atreides, personaje de Chalamet en Dune, con ciertas características de Loki agregándole una capa, una daga, cuernos y los colores verde y dorado del emblemático villano de Marvel.

¿Timothée Chalamet podría convertirse en Loki?

Lo cierto es que es muy difícil imaginar a un Loki en manos de alguien más que no sea Tom Hiddleston, quien lo ha interpretado por más de diez años. Su debut en el UCM sucedió en la primera película de Thor estrenada en 2011 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los fans.

Sin embargo, esto último no impediría que dentro de muy poco Timothée Chalamet se sume a la larga lista de actores pertenecientes al mundo Marvel, quizá no como el nuevo Loki, pero sí como una variante del mismo, al igual que Sylvie, en la segunda temporada de la serie. O bien, un nuevo papel exclusivo para Chalamet formando parte de uno de los próximos proyectos que están por llegar a Disney+ y a cines.

Chalamet, uno de los actores más reconocidos del 2021

Es evidente que gracias a su ascenso en el mundo del cine y gran popularidad, Timothée Chalamet puede darse la oportunidad de aceptar o no papeles que realmente le convengan y se ajusten a su calendario. Eso incluye el querer formar parte del UCM, DC Universe o cualquier otra franquicia.

Además, es importante considerar que Chalamet ahora posee una apretada agenda con la próxima entrega de Dune prevista para el 2023 y su papel como Willy Wonka, el más famoso chocolatero del cine en Wonka, la cual también se estrenará dentro de dos años.

¿Qué te pareció el fan art de BossLogic? ¿Crees que sea un presagio como muchas veces ha ocurrido con sus diseños y publicaciones? 😱

