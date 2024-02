El poder del algoritmo ¡TikTok resucita ‘hits’ dosmileros!

By

Los éxitos que sin duda te hicieron bailar y cantar en los dos mil encuentran un nuevo hogar en la plataforma TikTok.

Desde Nelly Furtado hasta My Chemical Romance, TikTok le ha permitido a algunos el poder viajar a su adolescencia y a otros conocer música que nos llena de nostalgia dosmilera.

Lee: Conoce el filtro que expande imágenes con inteligencia artificial en TikTok

El Boom de la nostalgia instantánea en TikTok

No es un secreto para nadie que TikTok es la aplicación de viralización por excelencia de los últimos años.

No solo nos trae tendencias de moda, de comida y de viajes, sino que también demuestra su poder al hacer que canciones de hace veinte años vuelvan a estar vigentes entre los jóvenes de la generación Z.

Muchas veces las tendencias de moda, de video blogs y de los ya populares get ready with me (alístate conmigo), tienen una musicalización que se nos hace conocida.

Son canciones que nos sabemos al revés y al derecho, pero suenan raras ¿Por qué?

En su mayoría la velocidad de reproducción de las canciones está aumentada al doble, por lo que parece que vemos constantemente una película de Alvin y las ardillas.

Este efecto hace que las canciones recobren una nueva vida, se hagan más graciosas y se adapten a lo instantáneo. A tal grado que música de hace veinte años, pueda llegar a ganarle a la de artistas actuales, como Ariana Grande o Taylor Swift.

¡La magia de la viralización puede con todo!

Desde la popularización de TikTok, tanto las listas de reproducción como las de los más escuchados se llenaron con éxitos de Nelly Furtado, Dilemma de Nelly y Kelly Rowland y Smile de Lily Allen.

Pero no todo es pop, My Chemical Romance también entró al mundo de los trends de TikTok con su éxito Teenagers.

En estas tendencias de bailes, moda, nostalgia y pequeños sketches de comedia no solo participan adolescentes, sino también adultos nostálgicos y hasta celebridades.

Así, la magia de la viralización de Tiktok no solo hace que canciones se vuelvan populares de la noche a la mañana.

Además, permite que películas exploten con la audiencia, haciendo que su soundtrack se quede pegado en el cerebro como si no hubiese nada más.

El caso más reciente es la película Saltburn, cuya escena final es musicalizada con Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Baxter, un conocido pero olvidado hit de los dos mil.

En resumen, TikTok es una máquina del tiempo musical que nos transporta a la era dorada de la música dosmilera.

¿Quién diría que canciones olvidadas y momentos épicos de películas resurgirán con tanto poder? ¡La nostalgia nunca ha pasado de moda y eso TikTok lo sabe!

Con la vuelta de los hits dosmileros disfruta de los mejores trends de TikTok aprovechando que con tu Plan Telcel Plus 4 tienes 10 GB para navegar y redes sociales ilimitadas con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿a qué canción de los dos mil volviste gracias a TikTok?

Lee: Todo sobre las nuevas tiendas ‘in-stream’ de TikTok

Ahora ve: