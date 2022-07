‘Thor Love and Thunder’: esto es lo que dicen las críticas al respecto

Thor es un superhéroe ficticio que hace alusión al homónimo dios del trueno nórdico. Fue creado por Stan Lee y su primera aparición fue en 1962 en el cómic de Marvel Journey Into Mystery. Actualmente, el Thor asgardiano es uno de los personajes más queridos de la compañía.



En 2011, Thor tuvo su propia película con una recaudación de 449,326,618 dólares. Aquella cinta narra cómo Thor, tras desatar una antigua guerra, es desterrado a la Tierra por su padre para que viva entre los humanos y descubra el verdadero sentido de la humildad. Ya en la Tierra y sin sus poderes, Thor se enfrenta a las fuerzas más oscuras que su mayor enemigo le enviará desde Asgard.

El reparto de la exitosa película fue conformado por Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como su hermanastro Loki, Natalie Portman como una científica interesada en el amor de Thor, Anthony Hopkins como Odín y padre de Thor, entre muchas otras celebridades que llenan la historia de acción y sorpresa.

Todos ellos dirigidos por Kenneth Branagh, quien no solo ha dirigido y escrito grandes películas, sino que también es un excelente actor, quizá lo has visto en películas como Harry Potter y la cámara secreta, entre otras.

Thor: Love and Thunder

Traducida como Thor: amor y trueno, esta cinta es la secuela de Thor: Ragnarok de 2017. Es protagonizada por Chirs Hemsworth y Natalie Portman, pero en esta ocasión veremos a otros actores que no hemos visto en las entregas anteriores de la saga. Incluso veremos a Taika Waititi, el director de la película.

Lo que también se sabe por el tráiler de la película es que podremos ver a Christian Bale como antagonista en el papel de Gorr, el Carnicero de Dioses y que también aparecerán personajes de Guardianes de la Galaxia.

Thor: amor y trueno se estrena en nuestro país el 7 de julio, pero te diremos qué es lo que las críticas adelantan.



¿Qué dice la crítica sobre la nueva película de Thor?

El pasado 23 de junio se llevó a cabo la premiere de Thor: Love and Thunder en Los Angeles, California. Asistió el reparto del filme y, por supuesto, varios periodistas y sitios especializados en cine. Seguramente ellos, al igual que muchos, estaban ansiosos por ver qué sucedería tras la aparición de Thor Odinson en Avengers Endgame (2019), en la que el superhéroe de Asgard pierde amigos y familiares, como Loki, en una ardua etapa de autoconocimiento.

Kirsten Acuna, corresponsal de entretenimiento para Insider, mencionó lo siguiente sobre la actuación de Natalie Portman: “¡Wow! ‘Thor: Love and Thunder’ es genial! La mejor entrada en la Fase 4 por detrás de ‘Shang-Chi’ y ‘No Way Home’. Me reí. Lloré. Luego me reí y lloré un poco más, en ese orden. A Natalie Portman FINALMENTE se le da lo que le corresponde. La Dra. Jane Foster es más que digna de ser Mighty Thor”.

Por otra parte, Variety nos adelanta que la película tendrá dos escenas postcréditos. “’Thor: Love and Thunder’ es mucho más episódico de lo que hubiera imaginado. Ofrece grandes risas. Un villano muy estándar con Christian Bale. Matt Damon debe ir a Broadway. Los postcréditos son ÉPICOS”, señaló en su sitio oficial.

También, en una entrevista para Variety, Nataie Portman dijo lo siguiente: “En ‘El cisne negro’, me pidieron que fuera lo más estrecha posible; aquí me pidieron que fuera lo más grande posible. Ese es un desafío increíble, y también un estado de ánimo como mujer”.

No cabe duda que esta es una de las películas más esperadas del UMC, ¿estás listo para su estreno?

