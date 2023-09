‘The Nightmare Before Christmas’: ¿habrá ‘live-action’ con Johnny Depp?

By

Probablemente ya te diste cuenta de que definitivamente lo de hoy son las versiones live action de animaciones, juguetes o historias fantásticas.

¿A quién no le gusta ver a sus personajes favoritos de carne y hueso, en un universo mucho más realista?

The Nightmare Before Christmas

Tim Burton es uno de los cineastas más importantes de las últimas décadas. Su creatividad y sus historias tan únicas han dejado con la boca abierta a millones de personas por todo el mundo. Además, probablemente cuentan con la dirección de arte más llamativa del cine estadounidense.

Una de sus películas más impresionantes es The Nightmare Before Christmas, titulada El extraño mundo de Jack en español. En esta película se encuentran elementos tan icónicos que se han convertido en estandartes del Halloween y, al mismo tiempo, de la Navidad, algo casi imposible de lograr en el cine.

A lo largo de los años, mercancía de todo tipo, animaciones, recreaciones y homenajes a esta película de Tim Burton se han hecho en todas partes. Esto es una clara señal de que la gente quiere mucho más de El extraño mundo de Jack.

El live-action más esperado

Durante el 2019 y también durante el 2021, se suscitaron fuertes rumores sobre un posible live action de The Nightmare Before Christmas. Y la posición de Tim Burton ha sido muy coqueta al respecto, pues aunque no ha confirmado nada, tampoco parece estar en desacuerdo.

En la industria cinematográfica suelen existir esta clase de rumores que duran muchos años y que, a veces, se hacen realidad. Esto es lo mismo que sucede con el live action de esta sombría película, aunque recientemente volvió a avivarse.

En las redes sociales ha vuelto a circular la idea de que, muy probablemente, Disney estaría preparando un live action de la famosa película de Jack, protagonizada, nada más y nada menos, que por Johnny Depp.

Al final se concluyó que esto había sido algo similar a una broma del Día de los Inocentes, publicada por el medio Inside the Magic. Lo extraño es que ni Tim Burton ni Johnny Depp son capaces de desmentirlo, además de saber que dicha película sería un completo éxito global.

Entre tantas bromas que se pudieron haber hecho, ¿no crees que es curioso que volvieran a tocar este tema? ¿Acaso son indicios de que el rumor se hará realidad?

