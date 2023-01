‘The Last of Us’: la ubicación del infectado en CDMX

Tras el reciente estreno de 'The Last of Us', uno de los infectados con el hongo cordyceps llegó a CDMX. Enseguida te decimos dónde está.

Desde el lanzamiento del primer episodio de The Last of Us, la serie se ha convertido en la producción televisiva más vista de este año. Conquistando tanto a los críticos como a los fans de la franquicia y atrayendo a nuevos espectadores que cada semana se encuentran más interesados en la que podría ser la mejor adaptación de un videojuego.

El infectado de The Last of Us en CDMX

Aunque la experiencia de The Last of Us podría considerarse más inmersiva en el mundo de los videojuegos, los fanáticos que se encuentran en Ciudad de México ya pueden encontrar un fragmento del mundo de Neil Druckmann y Craig Mazin en las calles de la capital mexicana.

Por si no lo sabías, esta instalación de The Last of Us en México es un esfuerzo de HBO por convertir una esquina común en un lugar lleno de vida con un infectado anclado en la pared. En esa ubicación también podemos encontrar grafitis con el logotipo de los Luciérnagas y su frase:

“Cuando estés perdido en la oscuridad, busca la luz”.

La ubicación del infectado en CDMX

El infectado por el hongo cordyceps se encuentra en la esquina de las calles Amsterdam y Laredo, en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Como referencia, está a dos cuadras del Parque México y aproximadamente a diez minutos caminando desde el Metrobús Sonora.

Aún no se ha anunciado la fecha limite disponible para disfrutar esta experiencia, por lo que te sugerimos visitarla cuanto antes.

Y tú, ¿también estás emocionado por el estreno del nuevo capítulo?

