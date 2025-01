‘The Last of Us’ está de regreso este año, ¡mira el tráiler de lo que veremos!

Cuando pensábamos que la serie no podía mejorar, HBO nos sorprende nuevamente con el lanzamiento de un nuevo tráiler de la segunda temporada de The Last of Us.

Este adelanto revela nuevos personajes y, además, la tan esperada fecha de estreno. Aquí te contamos todos los detalles.

Lee: Descubre a las y los ganadores de los Globos de Oro 2025

The Last of Us, temporada 2: nuevas caras y nuevas historias

Protagonizada por Ellie (Bella Ramsey) y Joel (Pedro Pascal), la serie basada en el popular videojuego de Naughty Dog se ha consolidado como una de las adaptaciones más exitosas del mundo de los videojuegos.

En el nuevo tráiler, se presenta a Abby (Kaitlyn Dever), una joven que busca venganza tras los impactantes eventos del final de la primera temporada.

Podemos ver a Abby caminando por los pasillos de un hospital desierto mientras suena una alarma, un detalle alusivo a la trama original del videojuego.

La sinopsis oficial revela que, tras cinco años de paz, el pasado común de Joel y Ellie los alcanza, llevándolos a un conflicto que pondrá a prueba su relación en un mundo aún más peligroso.

La serie continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us Part II, con una trama que promete ser aún más salvaje e impredecible que la primera temporada.

Además de la incorporación de Kaitlyn Dever al elenco, la segunda temporada contará con las actuaciones de Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord, Danny Ramirez, Jeffrey Wright y Catherine O’Hara como actriz invitada.

¡Mira el tráiler!

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de The Last of Us?

La segunda temporada de The Last of Us se estrenará en abril, por lo que tienes tiempo suficiente para ponerte al día o para volver a ver los episodios de la primera temporada.

Prepárate, porque con un nuevo elenco y una historia llena de acción y emoción, esta nueva temporada seguramente será una experiencia intensa e inolvidable.

Recuerda que puedes revivir los mejores momentos de The Last of Us al contratar el canal de HBO por Claro video, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus personajes favoritos.

Sigue al tanto de las mejores series y películas gracias a la conectividad de #Telcel5G con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: Kristen Stewart y Steven Yeun protagonizan esta peculiar historia de amor

Cuéntanos, ¿qué es lo que más te emociona de esta nueva temporada?

Ahora ve: