‘The Idol’: la nueva serie provocativa de Lily-Rose la hija de Johnny Depp

Lily-Rose Depp protagoniza 'The Idol', un nuevo drama musical sobre una estrella del pop y un culto secreto. Te contamos todo.

Por si no lo sabías, The Idol es la nueva serie de Sam Levinson que promete ser una obra igual o superior a Euphoria. Está protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd.

Todo sobre The Idol la nueva serie de Lily-Rose Depp y The Weeknd

The Idol explora el mundo de la música pop y el fenómeno de los cultos desde una perspectiva original y provocadora. Está escrita y dirigida por Sam Levinson, quien demuestra, tal como en Euphoria, su genio creativo y su dominio del lenguaje audiovisual.

La historia sigue a Jocelyn (Depp), una estrella del pop en ascenso que se enamora de Tedros (The Weeknd), el líder de una secta que controla un club nocturno en Los Ángeles.

Además de la historia principal, se ha revelado que Alexa Demie (Maddie en Euphoria) tendrá un cameo en la serie, lo que sugiere que The Idol y Euphoria comparten el mismo universo.

The Idol es una obra que promete revelar el lado oscuro y erótico de Hollywood. Al respecto de esto, Rolling Stone publicó un artículo con una fuente anónima de la producción, en el que se señala que:

“Ha superando con creces lo visto en Euphoria”.

Por otro lado, se dice que los asistentes del Festival de Cine de Cannes de este año quedaron impactados por la serie, que muestra a la industria cinematográfica y del espectáculo con una mirada cruda y realista.

Sam Levinson explicó en una conferencia de prensa que su obra refleja la influencia del erotismo en la cultura pop estadounidense, especialmente en los jóvenes y la música.

“Creo que es muy fiel a lo que hacen hoy en día casi todas las estrellas del pop”. Mencionó Levinson.

¿Cuándo se estrena The Idol?

No pierdas el estreno de The Idol el domingo 4 de junio de 2023. Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las dos temporadas de Euphoria, junto con sus dos capítulos especiales, al contratar HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus personajes favoritos.

Cuéntanos, ¿crees que The Idol pueda superar a Euphoria?

