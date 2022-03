‘The Batman’: ya conocemos su fecha de estreno en HBO Max

By

Luego de su éxito en la pantalla grande, 'The Batman' ya está lista para debutar en el catálogo de HBO Max a partir del 19 de abril.

Si para ustedes no ha sido suficiente disfrutar de la nueva película del encapotado de Ciudad Gótica en la pantalla grande y quisieran revivirla una y otra vez, no se preocupen porque podrán hacerlo en streaming. Y es que se ha confirmado la fecha de estreno en la que llegará The Batman a HBO Max.

Lee: ¡Aparecen murciélagos en función de ‘The Batman’!

¿Cuál es la fecha de estreno de The Batman en HBO Max?

El éxito de The Batman en taquilla no se detiene y ahora el murciélago va a la conquista del streaming a través de HBO Max.

Se ha hecho oficial (vía Deadline) que los estrenos de Warner Bros. de 2022 llegarán a HBO Max después de 45 días de su estreno en cines. Por eso, la nueva película de Matt Reeves -cuyo estreno en pantalla grande fue el pasado 4 de marzo- estará recién desempaquetada dentro del catálogo de la plataforma a partir del 19 de abril de 2022.

Otros títulos de la compañía que se estrenarán próximamente en streaming son:

Elvis

DC Liga de Supermascotas

Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore

Cabe señalar que HBO Max también ha hecho oficial una alianza con Sony Pictures y NBCUniversal para que podamos disfrutar de películas como:

Spider-Man: Sin camino a casa

Venom: Carnage liberado

Morbius

La purga por siempre

Rápidos y furiosos 9

Resident Evil: Bienvenidos a Racoon City

¿De qué trata The Batman?

La película nos sitúa durante el segundo año de la lucha contra el crimen del Caballero Oscuro. Batman (Robert Pattinson) debe investigar la corrupción que se respira en Ciudad Gótica, mientras le hace frente a un asesino conocido como El Acertijo (Paul Dano).

Además de Robert Pattinson y Paul Dano, el reparto multiestelar de The Batman lo integran Zoë Kravitz como Catwoman, Colin Farrell como el Pingüino, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright como el comisionado Gordon, Peter Sarsgaard como Gil Colson y John Turturro como Carmine Falcone, entre otros.

Desde su estreno en cines, The Batman goza de una muy buena racha en taquilla tras acumular más de 479 millones de dólares.

Mientras los números crecen y esperamos a que The Batman debute en HBO Max, recuerda que puedes seguir gozando de los mejores títulos de Warner Bros. y DC Comics. Así que no lo pienses más y agrega HBO Max a tu Plan Telcel actual, donde encontrarás un sinfín de películas y series live-action y animadas de tus superhéroes favoritos de DC. Además, sigue disfrutando la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ¡’The Flash’, ‘Aquaman 2’ y más películas de DC retrasan su estreno!

Y tú, ¿ya estás listo para ver las veces que quieras The Batman en HBO Max?

Ahora ve: