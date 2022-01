‘The Batman’ habilita un sitio web con acertijos de Riddler

By

¿Sabías que hay un código encriptado en el último tráiler de The Batman? Desafía y vence a Riddler al responder correctamente los acertijos.

El 4 de marzo de 2022 será la fecha exacta para que, por fin, podamos disfrutar de una de las películas más esperadas y ambiciosas del año: The Batman. Sin embargo, para apaciguar la espera, Warner Bros. nos ha sorprendido con emocionantes y vibrantes avances cinematográficos sobre lo que nos espera con esta nueva aventura del Hombre Murciélago. De hecho, la producción ha sido muy astuta y creativa para inmiscuirnos en la narrativa de esta nueva película porque, si no lo notaste, el último tráiler de The Batman esconde un mensaje encriptado que nos dirige a un sitio web para resolver acertijos, cortesía del villano Acertijo (Riddler), cuya recompensa es contenido exclusivo del filme de Matt Reeves.

La página secreta de The Batman con acertijos de Riddler

En el último tráiler de The Batman, justo al final donde vemos la fecha de estreno de la película, aparece un mensaje secreto que dejó el Acertijo (a través del departamento de publicidad de Warner Bros.). Los símbolos ya fueron decodificados. De esta manera, el mensaje oculto detrás de esos símbolos se traduce en: ‘You are el rata alada’. Curiosamente, “You are el” encaja fonéticamente con las siglas de URL (en inglés) y así fue como se descubrió la existencia de un sitio web cuyo dominio corresponde a rataalada.com.

El sitio desafía a los fans del héroe de Ciudad Gótica para resolver una serie de acertijos. Si los respondes de manera correcta, hay recompensas. Pero no se te ocurra hacer trampa al abrir una nueva pestaña en el buscador para encontrar la respuesta porque el villano inmediatamente lo sabrá.

Si resultas más habilidoso que Riddler y respondes correctamente los tres acertijos del juego, entonces la dichosa recompensa será el desbloqueo de una serie de bocetos inéditos protagonizados por Batman. Además, si contestas correctamente los acertijos y refrescas la página web, Riddler te preguntará si has estado en el Iceberg Lounge de El Pingüino. Si respondes que sí, el vilano liberará otra imagen inédita de la película.

¿Sabías que había un código encriptado en el último tráiler de The Batman? ¿Ya te atreviste a desafiar al Acertijo y reclamar tu recompensa?

