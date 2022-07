¿Tenoch Huerta será el rey de Atlantis en las películas de Marvel?

Según los rumores, todo apunta a que Tenoch Huerta interpretará una versión completamente diferente de Namor, uno de los personajes más antiguos e importantes de los cómics.

En Twitter, dos usuarios conocidos por filtrar avances y primicias del UCM, sacaron a la luz los artes conceptuales de cómo se vería Tenoch Huerta en la secuela de Black Panther: Wakanda Forever.

En las fotos podemos ver una versión del rey del mar con elementos del México antiguo y, aunque existen ciertas dudas sobre su autenticidad, diversos foros de Internet dedicados a confirmar o desmentir noticias de las películas de Marvel, apuntan a que Tenoch Huerta será el villano principal.

La primera imagen fue publicada por @TheDenofNerds. El efecto borroso se debe a que, si se tratara de un gráfico obtenido sin la autorización de Disney, eviten meterse en problemas de derechos.

Lee: Nuevo personaje llega a Marvel para Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Aun así, lo que vemos es suficiente para contrastarlo con un arte conceptual de @MyTimeToShineH, en el que podemos apreciar detalles más claros de la vestimenta, lo que confirma el aspecto de Namor.

And this is how MCU Namor looks like https://t.co/9bjNO0zFwN pic.twitter.com/KQwMCyNUBT

— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) May 22, 2022