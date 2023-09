Taylor Swift llevará su gira The Eras Tour a las salas de cine

Luego de que Taylor Swift realizara una serie de exitosas presentaciones en México y otras partes del mundo, The Eras Tour está por llegar a las salas de cines en México. Así lo anunció la propia cantante en su cuenta de X (Twitter), donde expresó su emoción por compartir esta experiencia con sus fans.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023