¿Taylor Swift escribió ‘Argylle’? Aquí todo sobre la teoría

En el siempre vibrante universo de la música y el cine, una nueva e inesperada teoría cautivó la mente de las swifties: ¿Taylor Swift podría ser la mente brillante detrás de Argylle?

Argylle: agente secreto, la reciente película protagonizada por Bryce Dallas Howard, Henry Cavill y Dua Lipa, desató un torrente de especulaciones debido a que nadie sabe quién es la autora del libro.

Las pistas que despiertan la intriga

Los swifties, siempre atentos, analizaron los detalles de las películas como si se tratara de los nuevos álbumes de Taylor.

Iniciando por el póster, en el que puede verse que el protagonista es un gato scottish fold, igualito al de Taylor y en cuya cuenta oficial (del gato) ha publicado fotografías con la cantante.

A esto se le suma que en la tienda de productos oficiales de la cantante, se encuentra un suéter llamado Red (Taylor’s Version) Argylle Sweater, idéntico al que sale en la canción All Too Well.

Además de la pregunta ¿cómo un libro que se publicó hace menos de un mes, con una autora desconocida, logró un contrato millonario con un elenco integrado por lo más top de Hollywood?

El misterio de Elly Conway y Taylor Swift

Aunque el director de la película, Matthew Vaughn, desmintió la teoría, el misterio persiste. Si buscas en Google, descubrirás que la autora real del libro es Elly Conway, pero la falta de información sobre ella en Internet ha dejado espacio para la especulación.

Medios como The Hollywood Reporter y Vanity Fair han intentado descifrar el enigma de Elly sin llegar a conclusiones claras, alimentando aún más la teoría de que podría ser el seudónimo de alguien.

Por su parte, Bryce Dallas Howard ha comentado que ella sabe la verdad, pero que no puede comentarla.

Pero lo que más ha llamado la atención de los seguidores de Swift es que la primera publicación de Elly Conway en Instagram para publicitar el libro, fue hecha el 13 de diciembre, justo en el cumpleaños de la cantante.

Guiños cinematográficos y la banda sonora

La elección de Bryce Dallas Howard como protagonista también encendió las alarmas entre los fanáticos, pues sugiere un guiño al corto dirigido por Taylor Swift, All Too Well (10 Minute Version): ambas protagonistas son pelirrojas y escritoras.

Por otro lado, la película no solo ofrece una trama intrigante, sino también una banda sonora vibrante, con la participación de Dua Lipa, quien aporta su talento musical para dar vida a la experiencia cinematográfica. Además de la presencia de la mismísima Taylor.

¿Misterio o coincidencia?

En el entrelazado mundo de la fama, la realidad y la ficción, la pregunta persiste: ¿Taylor Swift es la autora secreta de Argylle: agente secreto o simplemente estamos ante una serie de fascinantes coincidencias?

La verdad, al igual que la trama de la película, sigue siendo un misterio.

Cuéntanos, ¿crees Taylor Swift escribió la historia en que se basa la película de Argylle?

