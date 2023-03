‘Super Mario Bros la película’: fecha de estreno, reparto y otros datos

Si lo pensamos, Mario es uno de los personajes de la cultura popular que no necesitan presentación. Tras años de rumores y producción, por fin Super Mario Bros. la película es una realidad. En ella veremos al plomero de bigote y gorra roja junto con su hermano Luigi y otros personajes emblemáticos de la franquicia.

Todo lo que tienes que saber de Super Mario Bros. la película

Por si no lo sabías, hace casi 30 años se estrenó la primera película live-action de Super Mario Bros. en mayo de 1993, protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo. Tres décadas después, Mario vuelve pero ahora en un formato de animación fiel a la versión de videojuegos.

En su versión en inglés, las voces de los personajes son interpretadas por los siguientes actores consagrados:

Chris Pratt: Mario

Charlie Day: Luigi

Jack Black: Bowser

Anya Taylor-Joy: Princesa Peach

Seth Rogen: Donkey Kong

Keegan-Michael Key: Toad

A este reparto se suman los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic con un guion de Matthew Fogel, quienes han mencionado que al final de la película nos espera una misteriosa escena postcréditos.

¿De qué trata la nueva película de Super Mario?

Basada en el mundo de los juegos de Mario Bros. de Nintendo, la película se desarrolla en un universo vibrante y lleno de emociones con altas dosis de comedia y acción. Ahí, mientras los plomeros de Brooklyn Mario y su hermano Luigi trabajan reparando una tubería, son transportados a un mundo mágico.

Tras llegar a esa nueva dimensión, donde los hermanos se separan, Mario se embarca en una épica aventura para encontrar a Luigi con la ayuda de Toad, un habitante del Reino Champiñón, y la princesa Peach, quien ayudará a Mario a liberar todo su poder.

¿Cuándo se estrena la película de Mario Bros.?

El 5 de abril de 2023 se estrena Super Mario Bros. la película.

Cuéntanos, ¿te emociona el estreno de la nueva película Super Mario Bros.?

