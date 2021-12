Steve Jobs y la historia de la película que nunca le agradó de Marvel Studios

By

Si algo caracterizaba la personalidad de Steve Jobs era que el genio de la tecnología nunca se quedaba callado. Este rasgo en particular lo aplicaba en todo lo que le apasionaba: comida, dispositivos móviles, arquitectura, cine y televisión. Incluso Marvel Studios recibió una fuerte crítica por parte del genio debido a una película en específico que a Jobs nunca le agradó: Iron Man 2.

¿Por qué a Steve Jobs nunca le gustó Iron Man 2?

Según cuenta la historia, el creador de Apple llevó a su hijo Reed Paul a ver Iron Man 2 durante su estreno en 2010 y como era su costumbre, Steve Jobs no dudó en dar su opinión al respecto. La sorpresa fue que para Reed y Jobs, Iron Man 2 fue una mala película a diferencia de la primera entrega. Evidentemente él no se iba a quedar callado y no dudó en externarlo a Bob Iger, ¡CEO de Disney!

Steve Jobs tenía todo el derecho de argumentar que Iron Man 2 le haya parecido una mala película, no solo por ser un genio de la tecnología, sino porque al ser dueño de Pixar el creador de Apple formaba parte del Consejo de Administración de Disney. Esto también explica el por qué era tan amigo de Bob Iger y que podía contactarlo con una simple llamada.

Mucho tiempo después, el mismo Iger confirmó la historia y agregó que era su responsabilidad defender Iron Man 2, a pesar de que no fuera una obra maestra. Esto lo hizo mostrándole a Jobs la recaudación en taquilla que obtuvo la película durante el fin de semana de estreno.

“No era una obra maestra, pero no podía permitir que Steve pensara que siempre tenía la razón”

¿Por qué Iron Man 2 es tan importante para el Universo Cinematográfico de Marvel?

A pesar de la opinión de Steve Jobs, es un hecho que Iron Man 2 fue parte fundamental en la construcción cinematográfica de la franquicia más grande de superhéroes, pues Disney adquirió Marvel solo un par de años antes de su llegada y así surgió la idea de crear toda una saga de películas.

En este sentido, Iron Man 2 es la primera de todas las películas de Marvel que sirvió como palanca para empezar la producción de otras entregas de superhéroes. Después de ella surgió El increíble Hulk, Thor, Capitán América: el primer vengador y Avengers, completando así la primera fase del UCM.

Desafortunadamente Steve Jobs no tuvo la oportunidad de ver el resto de las películas de Marvel Studios, las cuales pudieron hacer que cambiara de opinión. Sin embargo, no es ningún secreto que Iron Man 2 no obtuvo el mismo reconocimiento que Iron Man, así que, en teoría, Jobs tenía razón.

Ahora dinos, ¿estás de acuerdo con la opinión de Steve Jobs o para ti Iron Man 2 es una gran película? ¡Háznoslo saber! 😄

