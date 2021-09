‘Spider-Man: No Way Home’ podría estrenarse hasta el 2022

Marvel Studios no ha confirmado nada el respecto, pero existe el rumor de que ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrene hasta el año 2022.

Hace apenas unos días se dio a conocer el primer tráiler de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas de Marvel Studios. Tan así que en menos de 24 horas alcanzó el récord del tráiler más visto de la historia, superando a Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame. Sin embargo, después de tanta emoción ha surgido un rumor no tan agradable, ya que su estreno podría retrasarse hasta el 2022.

¿Spider-Man: No Way Home se estrenará hasta el 2022?

La decisión está en manos de Marvel Studios, quien durante el 2021 experimentó con el estreno de Black Widow, cuya taquilla no alcanzó los números que se esperaban. Ahora es turno de Shan-Chi y la leyenda de los diez anillos, el reciente estreno de Marvel, el cual, dependiendo de su éxito, pondrá en juego los próximos estrenos de Spider-Man: No Way Home y The Eternals.

Debido a que Spider-Man: No Way Home es probablemente uno de los proyectos más ambiciosos del Universo Cinematográfico de Marvel, expertos en cine aseguran que la mejor decisión que puede tomar Marvel Studios es retrasar la película hasta estar seguros que la mayor cantidad de fans tenga oportunidad de ir a verla al cine.

El retraso de The Eternals y Spider-Man: No Way Home también significaría el retraso de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love & Thunder y el resto de los proyectos pertenecientes a la Fase 4 de Marvel que se espera lleguen en el 2022.

No solo Spider-Man, el resto de la Fase 4 de Marvel podría retrasarse

Cualquiera que sea la decisión que tome Marvel Studios, o en este caso Disney, es un hecho que la tercera entrega de Spider-Man es, por mucho, una de las cintas más esperadas, ya que existe la posibilidad de que el multiverso se haga realidad y veamos juntos a los tres Hombre Araña que han existido en el cine: Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Esto también ha generado gran controversia en redes sociales, en donde los fans se preguntan quién ha sido el mejor Spider-Man de todos.

Por ahora no queda más que seguir a la espera de que Spider-Man: No Way Home mantenga su fecha de estreno para el próximo 17 de diciembre. Una película en donde veremos nuevamente a Alfred Molina como Doctor Octopus y, seguramente, muchas sorpresas más que aún desconocemos. 😱

