¡’Spider-Man: No Way Home’ competirá en los Premios Óscar!

El éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’ ha traspasado fronteras y podría obtener dos nominaciones a los Premios Óscar de la Academia.

Spider-Man: No Way Home cumplió con todas las expectativas de los fans, convirtiéndose en tan solo unos días en una de las películas más taquilleras de Marvel. Incluso, ya es considerada como una de las favoritas de toda la franquicia y su estreno llegó en el momento perfecto, previo a la temporada de premiaciones.

El desarrollo de la película, efectos visuales, banda sonora y escenas de acción son elementos de Spider-Man: No Way Home que los fans le han aplaudido, así como los críticos de la Academia. Lo que vuelve una posibilidad que la tercera entrega del Hombre Araña pueda competir por uno que otro Premio Óscar.

Spider-Man: No Way Home y sus nominaciones a los Premios Óscar 2022

Las películas preseleccionadas en varias categorías a los Premios Óscar ya fueron anunciadas y Spider-Man: No Way Home, dirigida por Jon Watts, se encuentra nominada en dos: Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Sin embargo, la lista completa de todas las categorías no se ha dado a conocer, así que podrían haber más sorpresas.

Es importante mencionar que Spider-Man: No Way Home tiene una fuerte competencia, ya que durante el 2021 los grandes estrenos regresaron. Esto quiere decir que películas como Dune, El misterio de Soho, 007: No time to die, Un lugar en silencio parte 2, Matrix resurrecciones y Tick, Tick… Boom! son grandes rivales para la propuesta de Marvel.

Incluso, la tercera entrega del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon competirá contra el resto de los estrenos de Marvel Studios que surgieron en 2021. Particularmente, en Mejores Efectos Especiales Spider-Man: No Way Home tiene como rivales a Black Widow, The Eternals y Shang-Chi: la leyenda de los diez anillos.

Pero no será hasta dentro de un par de semana que se den a conocer oficialmente los nominados de cada categoría. Hasta entonces sabremos realmente contra quién competirá Spider-Man.

¿Un Premio Óscar para Willem Dafoe?

Además de las posibles nominaciones de Spider-Man: No Way Home antes mencionadas, muchos fanáticos coinciden en que la actuación de Willem Dafoe como el Duende Verde es digna de un Óscar. No solo fue emblemático su regreso, sino que también reafirmó que nació para el papel y que difícilmente alguien superará un trabajo como el de él.

De algo estamos seguros, la Academia le debe un muy bien merecido premio Óscar a Willem Dafoe. Pero mientras tanto, ¿crees que Spider-Man: No Way Home obtenga una estatuilla el próximo año?

