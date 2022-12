‘Spider-Man: Across the Spider-Verse’: conoce a los Spideys del avance

Lanzan nuevo tráiler de la próxima película 'Spider-Man: Across the Spider-Verse', en el que aparecen algunas de sus más icónicas versiones. Conócelas.

Como era de esperarse, en el primer avance de Spider-Man: Across the Spider-Verse vimos por primera vez la introducción de un enorme número de Spideys en pantalla grande. Más que en Spider-Man: No Way Home y superando incluso a las caricaturas.

Entre tantos Spideys, pudimos ver algunos atuendos conocidos y otros no tan populares que hicieron sus apariciones en antiguas series animadas o en los cómics.

Las nuevas versiones de Spider-Man que aparecen en el tráiler

Spider-Man PS4

Este atuendo es uno de los más recientes e icónicos de Spidey, que debutó en los videojuegos.

Bag-Man

La primera vez que Peter usó una bolsa en la cabeza fue la vez que tuvo la necesidad de lavar su único traje arácnido disponible y no podía ir a la lavandería del edificio.

Lady Spider

May Reilly es una joven brillante que nació en la alta sociedad de Nueva York. Como mujer, May se sentía aprisionada por los deberes y comportamientos que una dama de alta sociedad debía ostentar. Al asistir a la universidad conoció a Norman Osborne, quien era el hombre más brillante de la facultad, mientras que May era la más inteligente entre las damas.

Más tarde, usa sus conocimientos y tecnología para convertirse en una heroína inspirándose en una araña, por lo cual toma el nombre de Lady Spider.

Anna-May Parker

Anna-May “Annie” Parker es la hija de Peter Parker y Mary Jane. Cuando aún era una bebe, su madre y ella fueron atacadas por Venom. Este evento traumático dejó una cicatriz psicológica en la joven y solía tener pesadillas de la “cosa tipo sombra”. A medida que crece, Annie comienza a desarrollar poderes arácnidos propios.

Spinneret (Tierra-18119)

Como parte del universo en donde toda la familia Parker tiene poderes de araña, Spinneret es una de las versiones de Mary Jane con poderes más famosas de todos los tiempos. Incluso ha tenido un traje negro de simbionte que la hace más poderosa.

Básicamente, tiene todos los poderes que tiene Peter y también lanzadores de telaraña, unos que el mismo Peter le dio y que usa para luchar contra el crimen.



Spider-Cop

En su propia realidad, Spider-Cop utiliza sus poderes como oficial de la policía de Nueva York. Más tarde Spider-Gwen lo recluta para el Ejército Araña y ayuda a derrotar a enemigos de otras dimensiones.

Superior Spider-Man

Otto Octavius, más conocido como el Doctor Octopus, se convirtió en Spider-Man al cambiar de cuerpos con Peter Parker. Tras los eventos de la Nación Duende, Peter recuperó su cuerpo y la mente de Otto fue borrada.

Sin embargo, en el evento de Spider-Verse apareció de nuevo tras una anomalía temporal como Superior Spider-Man, solo que esa vez se enfrentó a un nuevo desafió: salvar a los Spider-Men del multiverso.

Spider-Monkey

Spider-Monkey es la contraparte de Spider-Man, pero, a diferencia del humano, es más egoísta, ingenuo y un poco más tolerante del mundo que le rodea. No tiene problema con lastimar a los criminales que no quieren acatar la ley, ya que el sistema de justicia primate de su mundo dice que si un villano no se reforma, debe ser castigado.

Spider-Man Unlimited

El traje de Spider-Man Unlimited es presentado años después de la serie clásica de los 90, cuando los humanos envían una nave espacial que encuentra una segunda Tierra. Venom y Carnage intentan ir en la misión, por lo que Spider-Man los persigue. Cuando llega a la segunda Tierra encuentra que está habitada por humanos y bestias.

Spider-Man India

Pavitr Prabhakar es un humilde joven de Mumbai que obtuvo poderes arácnidos de un yogui, quien se los entrega porque debía proteger al mundo de una amenaza demoniaca.

Pero cuando Pavitr Prabhakar vio que unos ladrones querían asaltar a una mujer, no hizo nada por evitarlo. Su tío Bhim trató de ayudarla y los asaltantes lo mataron. Pavitr luego atrapa a los asaltantes y decide pelear contra el crimen como Spider-Man.

Spider-Man Hombre Lobo

Luego de varios años como Spider-Man, una especie de plaga azota el mundo de Peter Parker y él, junto a los demás superhumanos, se transforma en un hombre lobo hambriento de carne humana.

Cuando Galactus hace su llegada para devorar el planeta, Spider-Man y sus compañeros licántropos ven al devorador de mundos como un buen aperitivo y se lo comen.

Silk

Cindy Moon, también conocida como Silk, es una adolescente que acudió a la misma exhibición científica a la que asistió Peter Parker donde fue picada por la misma araña que convirtió a Peter en Spider-Man.

Spider-Man Earth X

Esta versión descuidada y deprimida de Spidey nos presenta a un Peter Parker viudo, luego de que Mary Jane muriera de cáncer antes de la mutación de todos los humanos de la Tierra. Además, en esa realidad, la identidad de Peter Parker como Spider-Man es revelada y su relación con su hija adulta May es tensa debido a que ella controla al simbionte.

Más tarde, cuando su hija, que se autodenomina Venom, es puesta bajo el control de un villano, Peter siente el impulso de involucrarse en heroísmo una vez más y roba un traje de Spider-Man barato de una tienda de disfraces. Tras derrotar al villano principal, Peter se une a la policía de Nueva York.

Spider-Armor Mark 2



Esta es la segunda versión de la armadura que Spider-Man usa para compensar la pérdida de su sentido arácnido, debido a que sin esta habilidad, puede ser herido fácilmente por las balas.

La armadura soporta un impacto directo de un lanzador de granadas sin ningún tipo de daño y es lo suficientemente resistente para desviar la mayoría de las balas.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse?

El estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse esta previsto para el 2 de junio de 2023 y su secuela, Beyond The Spider-Verse llegará en el 2024. Mientras tanto, si quieres disfrutar de Spider-Man: un nuevo universo, recuerda que puedes hacerlo en compra o en renta por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

Y tú, ¿qué otros Spider-Man reconociste en el trailer?

