¡Confirmado! Marvel Studios ya trabaja en ‘Spider-Man 4’

Tras un fin de semana exitoso con el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, Kevin Feige, productor de Marvel Studios, confirmó que ya trabaja en la cuarta entrega.

A tan solo unos días del tan esperado estreno de Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios y Sony Pictures ya están trabajando en la que será la cuarta película del arácnido. Esto después de que Sony confirmara que Tom Holland continuará siendo Peter Parker durante una trilogía más, demostrando que los acuerdos entre ambas productoras siguen en pie para más películas de éxito.

¿Marvel Studios y Sony Pictures continuarán juntos por el bien de Spider-Man?

La gran sorpresa fue que, a menos de una semana del estreno, Kevin Feige, productor de Marvel Studios, así como Amy Pascal, productora de la franquicia, declararon que Spider-Man 4 es un hecho, que ya se trabaja en ella y que formará parte de las próximas fases del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Amy y yo, Disney y Sony, estamos poniéndonos de acuerdo. Sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirigirá la historia, lo cual digo abiertamente porque no quiero que los fans pasen por ningún trauma de separación como sucedió después de Spider-Man: Far From Home. Esto no ocurrirá esta vez”, declaró Kevin Feige.

Las palabras de Kevin Feige aseguran que el Spider-Man de Tom Holland continuará formando parte de ambas productoras: Marvel Studios y Sony Pictures. Esto permitirá la interacción con personajes del UCM, como los Vengadores, así como los villanos que ha creado Sony, como Venom y Morbius.

¿Qué le depara a Peter Parker después de No Way Home?

(Advertencia de spoilers) Si eres de los afortunados que ya pudieron ver Spider-Man: No Way Home en cines, sabrás que el final de la película deja las puertas abiertas a una continuación del Hombre Araña, en donde nadie conoce su identidad e incluso ya no contará con la tecnología de Tony Stark.

Esto último dará pie a conocer una versión más apegada a los cómics de Peter Parker, en la que él mismo crea su traje, resguarda su identidad y crea una nueva vida, preocupado por la escuela y, al mismo tiempo, por ser el amigable y buen vecino, el Hombre Araña.

Son muchas las dudas que quedan por resolver, por ejemplo, ¿qué será de los Vengadores si todos han olvidado que Peter Parker existe?, ¿Spider-Man todavía formará parte del equipo para enfrentarse a nuevos villanos? Pero no será hasta que las productoras definan el futuro del personaje para darnos una idea de qué es lo que sucederá.

Habrá Spider-Man con Tom Holland para rato, así que dinos, ¿cuál crees que sea su futuro dentro de la franquicia? 😊

