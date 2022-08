She-Hulk: Te explicamos dónde se ubica en la cronología Marvel

She-Hulk será la última serie de la Fase 4 en la saga y será protagonizada por Jennifer Walters, que estará acompañada por Mark Ruffalo como Hulk y Tim Roth como Abominación, por lo que los fanáticos realmente esperan su estreno este 18 de agosto a través de Disney+.

En la serie, Jennifer Walters es una abogada que tras una lesión recibe una transfusión de la sangre de su primo Bruce Banner, transformándose en She-Hulk: una versión algo menos fuerte que Hulk.

She-Hulk en la cronología Marvel

En los avances hemos visto a Hulk haciendo uso pleno de sus facultades, por lo que la serie podría estar ambientada después de Vengadores: End Game; recordemos que Banner recibió una lesión en el brazo al usar el Guante del Infinito. Sin embargo, en la serie aparece completamente recuperado.

Otra señal de que la serie se ubica después de End Game, es que posterior a eso no podría haber existido un bufete de abogados donde la sociedad incluyera a personas con poderes.

Otro punto a considerar es que al parecer lo sucedido en She-Hulk no ha sido afectado por lo sucedido en Spiderman: No Way Home, por lo que, probablemente, el tema del multiverso no se abordará en la serie.

Por otra parte, aparecerán tanto Daredevil como Wong, el hechicero supremo, quien realmente no parece tener ningún efecto de lo sucedido en Doctor Strange: El multiverso de la locura. Por ello, algunos intuyen que la historia de la abogada podría estar situada al mismo tiempo que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos.

¿She-Hulk en Tinder?

Varios usuarios han reportado en redes sociales, mediante capturas de pantalla, que al usar la aplicación de citas Tinder, se han encontrado con la abogada Walters o She-Hulk.

Lo que hay que hacer para poder encontrarse con la bella mujer verde, es ampliar el radio de búsqueda hasta 32 km. La descripción de Jennifer Walters en Tinder dice lo siguiente:

“Sé lo que estás pensando, esto no puede ser real… y adivina qué: ¡no lo es! Pero suspende tu incredulidad por un segundo y finge que acabas de emparejarte con She-Hulk. ¿Entusiasmado? Descubre con quién coincide en She-Hulk: Defensora de Héroes, que se transmite el 18 de agosto en Disney Plus (en serio, ¡tiene citas!)”.

Por lo que cientos de usuarios piensan que podría tratarse de algo real.

Sin duda alguna, esta podría ser la serie más exitosa de la saga hasta ahora, con una protagonista bastante interesante, ¿estás listo para el estreno de She-Hulk?

