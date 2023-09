Seis videojuegos lanzados este año que no podrás dejar de jugar

La evolución constante de los videojuegos ofrece a los jugadores nuevas aventuras, gráficos sobresalientes y experiencias memorables. Pero ¿y si anhelas la nostalgia del juego clásico?

Aquí te presentamos seis títulos imprescindibles que debes agregar a tu colección de juegos.

Juegos nuevos con mecánicas retro

En un artículo anterior, resaltamos la relevancia de los videojuegos independientes, o indie, para la industria del gaming. Estos juegos desafían las convenciones establecidas en un sector dominado por grandes empresas, impulsando la creatividad y el talento de una amplia gama de diseñadores, artistas y programadores.

Frente a la alta competencia en este mercado, los videojuegos indie se distinguen por aportar frescura y una perspectiva novedosa.

Innovan en aspectos como la mecánica de juego, la trama y otros elementos atractivos que convierten a muchos de estos títulos en auténticos manjares para saciar el apetito de cualquier videojugador.

1. Full Quiet

Este es un juego sobre explorar, sobrevivir, resolver acertijos y descubrir secretos en un mundo postapocalíptico en el que cada recurso debe ser bien utilizado para tu victoria.

Full Quiet tiene un diseño pixelado meticuloso y una historia atractiva que te mantendrá al filo del asiento. Valiéndose de mecánicas de juegos clásicos como Platoon, Maniac Mansion y Friday the 13th, este título sin lugar a dudas se perfila para ser un nuevo clásico.

2. Bat Boy

Un juego de plataformas con un estilo gráfico único en el que guías a un jugador de béisbol a través de desafíos y enemigos para recuperar a tus amigos que han sido hipnotizados y reprogramados para luchar contra ti.

Bat Boy se siente como un juego muy familiar; si te gustan los juegos como Mega Man, Ninja Gaiden y Kirby, sin duda, este juego es para ti. Pero cuidado, no es un juego sencillo de completar.

3. Thunder Ray

Es una rápida e intensa aventura de un boxeador que te mantendrá al borde de tu asiento. Con su excelente jugabilidad y gráficos impresionantes, Thunder Ray ha sabido hacerse su lugar en el mundo de los videojuegos.

Su jugabilidad, basada en el clásico Punch Out!!!, remonta a momentos increíbles a cualquiera que haya experimentado este clásico del boxeo de Nintendo.

Además, no podrás evitar percibir las animaciones, poderes, personajes y efectos de sonidos tan familiares y bien desarrollados como si estuvieras jugando Cup Head por primera vez, pues si tuviéramos que definirlo en una frase sencilla, Thunder Ray es un Punch Out!!! con gráficos de Cup head. Sin duda, un juego increíble.

4. Vengeful Guardian Moonrider

Enfréntate a enemigos desafiantes y descubre una historia fascinante en este juego. Con su cuidada estética y su intrigante trama, Vengeful Guardian Moonrider no te dejará indiferente.

Apoyándose de mecánicas de juego similares a las de Ninja Gaiden, The Messenger y Shadow of the Ninja, este título te hará pasar horas frente a tu consola mientras te pruebas a ti mismo/a al tratar de completar sus difíciles niveles plataformeros.

5. Teslagrad 2

La secuela del aclamado Teslagrad conserva la magia de su predecesor y añade nuevos elementos para ofrecer una experiencia única. En Teslagrad 2, los desafíos de plataformas y los acertijos magnéticos vuelven a ser protagonistas.

Su mecánica de juego es simplemente increíble y nos recuerda títulos como Sonic The Hedgehog, Super Meat Boy y evidentemente la primera entrega de Teslagrad.

Es un juego que querrás jugar en compañía, aunque solo admite un jugador, pero tiene momentos tan bellos que querrás que alguien lo vea contigo para hablar de ello durante el día.

6. Bramble The Mountain King

Este es un juego que combina la belleza del arte con la emoción de una aventura. Bramble The Mountain King es una pequeña obra de arte que brinda una experiencia única de juego.

Recordándonos títulos como Little Nightmares e Inside, este título readapta el género para brindarnos una entrega terrorífica en tercera persona.

No cabe duda de que jugar este juego es como comer picante; a veces ya no podrás más debido a sus terroríficas escenas, pero no podrás dejar de jugar. Realmente un juego que no querrás perderte.

En el mundo de los videojuegos, siempre hay algo excitante y nuevo. Full Quiet, Bat Boy, Thunder Ray, Vengeful Guardian Moonrider, Teslagrad 2 y Bramble The Mountain King son solo una pequeña selección de lo que puedes encontrar en las tiendas virtuales de Nintendo, PlayStation, Xbox, Steam y AppTouch. En esta última encontrarás más de 600 juegos listos para ponerte a prueba. Además, obtendrás 7 días de regalo en tu registro.

¿Listo/a para decidir tu próxima aventura de juego?

