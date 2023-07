¿Seguiremos viendo a Benedict Cumberbatch como Dr. Strange?

By

Hace años que Benedict Cumberbatch conquistó el corazón de los fans de Marvel con su magistral interpretación de Doctor Strange, pues su carisma, su talento y su dominio de la magia lo convirtieron en uno de los personajes más queridos y admirados del UCM.



El futuro de Benedict Cumberbatch como Dr. Strange

Como sabes, Benedict Cumberbatch es famoso por sus personajes inteligentes. Entre ellos su papel en El código enigma, su interpretación de Sherlock Holmes en la serie de televisión Sherlock y, por supuesto, el brillante Stephen Strange que más tarde se convertiría en Doctor Strange.

La primera aparición de Benedict Cumberbatch en el UCM fue en 2016 en Doctor Strange; desde entonces, ha participado en Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: sin camino a casa (2021) y Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

En su última participación en Doctor Strange en el multiverso de la locura, al final se encuentra con Clea, la hechicera interpretada por Charlize Theron.

Desde entonces, se desataron diversas especulaciones sobre su retorno al UCM, que recientemente concluyeron cuando en una charla en JW3 Speaker Series el actor reveló que hay algunos proyectos de Marvel en proceso (para él) el año que viene.

¿En qué película de 2024 podríamos ver el regreso de Dr. Strange?

Debido a que su regreso es el siguiente año, podría aparecer en alguna de las siguientes producciones: Agatha: Coven of Chaos, Blade, Daredevil: Born Again, Deadpool 3, Cuatro Fantásticos e incluso, a pesar de los retrasos, en Vengadores: The Kang Dynasty.

Cuéntanos, ¿en cuál película de 2024 crees que veremos el regreso de Doctor Strange?

