Se retrasa el estreno de ‘Morbius’, ¿cuál es su nueva fecha?

La esperada película Morbius, dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jared Leto, ha sido pospuesta nuevamente. La película tenía una fecha de estreno inicial programada para el 10 de julio de 2020 y ahora Marvel anunció el sexto retraso de la cinta, aunque los fans del vampiro del UCM no pierden la esperanza de ver a este increíble personaje en la pantalla grande.

Motivos por los que se pospone el estreno del Morbius

Aunque se cree que el retraso en el estreno de la cinta fue provocado por el rápido avance de la variante ómicron en el mundo y al riesgo financiero que sugeriría que el público no asistiera a las salas de cine, parece que una de las principales razones del estudio para tomar esta decisión se debe al creciente éxito que ha tenido Spider-Man No Way Home.

Según medios especializados, Sony está interesado en que la cinta de nuestro mejor vecino arácnido siga recolectando ganancias en taquillas, puesto que existe la posibilidad de desviar la atención del público hacia el villano al estrenar Morbius antes de que No Way Home salga de cartelera.

¿Cuál es la nueva fecha de estreno de Morbius?

Hace meses Sony comentó que la película sería estrenada a finales de enero, sin embargo, el estudio anunció que la fecha en la que llegará Morbius a las salas de cine será finalmente el próximo 1 de abril de 2022.

¿De qué tratará la película de este villano de Spider-Man?

Michael Morbius (Jared Leto), es un bioquímico que busca curarse a sí mismo de una rara enfermedad que lleva en la sangre. Sin embargo, en su afán de sanar, accidentalmente termina por convertirse en vampiro, lo que provocará que Morbius tenga un papel de justiciero nocturno que fluctúa entre el bien y el mal, ganando así el título de antihéroe.

En el tráiler de la película podemos ver guiños que indican que confirma su integración al UCM, pues en un momento del video podemos ver al Spider-Man interpretado por Tobey Maguire pintado en la pared. Esta referencia ha despertado un gran interés en el público, pues imaginar que en el mismo lugar donde se lleva a cabo la historia de Morbius esté columpiándose despreocupadamente nuestro querido Spidey nos hace soñar con un enfrentamiento entre estas dos figuras de los cómics de Marvel.

A todas luces la película contará con mucha acción y peleas al estilo que Marvel ha manejado en anteriores entregas de sus personajes, y además, esta cinta tiene una temática oscura que pudiera darnos uno que otro susto. ¿Te atreverías a verla?

