Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían ser la gran sorpresa en el segundo tráiler oficial de ‘Spider-Man: No Way Home’.

Los fanáticos de Spider-Man cuentan los días restantes para el gran estreno de Spider-Man: No Way Home el próximo 17 de diciembre. Una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel que traerá de vuelta a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, al lado de Doctor Strange, interpretado por Benedict Cumberbatch. Pero la gran pregunta del milenio es: ¿También aparecerán Tobey Maguire y Andrew Garfield?

Los rumores sobre el Spider-Verse en la tercera entrega del Hombre Araña perteneciente a Marvel es uno de los más controversiales y que muchos desean que se haga realidad. Hasta ahora, no han habido pruebas suficientes que confirmen la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, pero se cree que el segundo tráiler oficial de Spider-Man: No Way Home podría revelar más pistas al respecto.

Spider-Man: No Way Home incluirá a los antiguos Hombre Araña

De acuerdo con una cuenta de Twitter, Big Screen Leaks, el siguiente tráiler de Spider-Man: No Way Home será aún más legendario que el primero, pues podría incluir las primeras imágenes o pistas sobre Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película. Algo similar a lo que sucedió con Doctor Octopus y el Duende Verde.

“Sé que dije esto hace un mes, pero cada vez recibo más confirmación de que Tobey Maguire y Andrew Garfield estarán en el segundo tráiler de #SpiderManNoWayHome y está previsto que sea en la toma final”, aseguró Big Screen Leaks.

¿Cuándo se lanzará el segundo tráiler de Spider-Man?

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home rompió el Internet, convirtiéndose en el más visto a nivel mundial, incluso superando el de Avengers: Endgame y Avengers: Infinity War. Por esa razón, se cree que el segundo será igual de épico y que podría coincidir con el estreno de The Eternals en el mes de noviembre.

Spider-Man: No Way Home llegará a cines el próximo 17 de diciembre. ¿Ya sabes con quién irás a verla? 😊

