¿Ryan Gosling podría ser el nuevo Batman en el universo de DC?

Desde que se anunció el nuevo proyecto de Batman creado por James Gunn, los rumores sobre el sucesor de Ben Affleck en el universo de DC no se han detenido y ahora, algunos medios situaban a Ryan Gosling como uno de los posibles candidatos para este papel.

Los últimos rumores sobre el nuevo Batman del universo de DC

Como sabes, luego de que concluyera el universo cinematográfico de DC dirigido por Zack Snyder con la película Aquaman y el reino perdido; James Gunn está a punto de reiniciar el universo con Superman: Legacy.

En este sentido, algunos rumores que circulaban en Internet, planteaban la posibilidad de que en la nueva película de Superman; también viéramos la primera aparición del nuevo Batman.

Sin embargo, James Gunn (quien se encuentra a cargo de los dos proyectos), ha dicho que el debut del nuevo Bruce Wayne, será cuando se estrene la película Batman: The Brave and the Bold.

Debido a esto, los fans constantemente buscan nuevas pistas sobre quién será el nuevo sucesor de Ben Affleck, entre los que se encontraba Ryan Gosling.

Cabe destacar que a diferencia de otros rumores, el de Ryan Gosling tenía un poco de sentido. Pues comenzó a circular luego de que fuera publicado el reparto de Superman: Legacy en Letterboxd donde Gosling figuraba como Bruce Wayne / Batman.

No obstante, cuando se le preguntó a Gunn sobre la veracidad de esta información, utilizó un emoji para negarlo en su cuenta de Threads.

Por lo cual, podemos decir que en definitiva, Gosling no será el nuevo Batman del universo de DC.

¿Qué actor podría interpretar a Batman en The Brave and the Bold?

Aunque un gran número de nombres han circulado en los últimos meses, la mayoría está de acuerdo en que Jensen Ackles, por ahora es el favorito entre los fans para interpretar a Batman.

Pues además de que el actor ha mostrado su deseo de darle vida al personaje; ha demostrado en proyectos como The Boys que tiene el físico y el talento necesario para este tipo de papel.

Sumado a esto, Ackles es la voz actual de Batman en el universo animado de DC. A pesar de ello, este rumor también fue desmentido por James Gunn, junto a los de John Krasinski, George Clooney y Robert Pattinson.

Cabe recalcar que en el caso de Pattinson, no es que haya sido rechazado sino que existirá como una historia en un universo alternativo, separado del canon de DC.

Por último, uno de los candidatos que ha surgido con fuerza en los últimos días es Alan Ritchson, de la serie Reacher. Sin embargo, como en los casos anteriores, James Gunn tiene la última palabra.

En resumen, aunque estamos impacientes por saber quién será el nuevo Batman en el universo de DC. Debemos recordar que James Gunn es conocido por regalarnos personajes auténticos y carismáticos que siempre superan las expectativas.

Por lo cual, podemos decir que sin importar quien sea el actor en las nuevas películas de Batman, estamos seguros de que será el indicado.

¿Cuándo se estrena Batman: The Brave and the Bold?

Aunque el proyecto no tiene una fecha oficial de lanzamiento. Tomando en cuenta que aún sigue escribiéndose el guión y por lo tanto que su producción no ha comenzado, lo más probable es que llegue en algún punto entre 2026 y 2027.

Cuéntanos, ¿quién te gustaría que fuera el nuevo Batman en el universo de James Gunn?

