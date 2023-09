‘RoboCop’: Conoce los increíbles datos curiosos detrás de la película

La película RoboCop se estrenó en 1987. Desde entonces, el filme se ha convertido en un ícono cultural a lo largo de los años. Pero detrás de la atrevida armadura, las escenas de acción memorables y la trama futurista, hay una serie de datos curiosos y detalles fascinantes.

En este artículo, vamos a desgranar algunos de esos datos curiosos que probablemente no conocías sobre RoboCop.

Lee: ‘Call of Duty’ usa IA en la batalla contra la toxicidad en videojuegos

RoboCop: la historia detrás del héroe

Esencialmente, la saga de RoboCop narra una historia de resurrección y memoria, describiendo a un hombre asesinado que renace como una máquina. Aunque la temática no sea novedosa, se presenta de una manera fresca y emocionante gracias a que RoboCop personifica la justicia cibernética.

A lo largo de las cintas, observamos cómo el oficial Alex J. Murphy redescubre gradualmente sus recuerdos y cómo estos se entremezclan con su deber como justiciero. Este interesante aspecto nos plantea la pregunta de si RoboCop es más hombre o más máquina.

El traje de RoboCop

Comencemos hablando del famoso traje de RoboCop. Elaborado en fibra de vidrio, era tan pesado que Peter Weller, el actor que interpreta a RoboCop, tenía que beber 2 litros de agua al día para evitar la deshidratación.

Esta clase de problemas era muy común en las producciones de los años ochenta. Otros actores que interpretaron a los monstruos de películas como Alien: el octavo pasajero o Depredador padecieron lo mismo que Peter Weller al vestir los pesados trajes. Afortunadamente, hoy en día existen materiales más amigables con los actores cuando se trata de caracterizarse.

Por poco Peter Weller no interpreta a RoboCop

Resulta difícil imaginar a otro actor dándole vida a RoboCop, pero esto estuvo a punto de suceder, pues originalmente el papel era para Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, su tamaño físico resultó ser un problema, ya que no podía moverse con facilidad con el voluminoso disfraz.

Finalmente, el papel fue para Peter Weller, cuya figura más delgada resultó ser más adecuada para el traje. ¿Imaginas a Schwarzenegger como este increíble personaje?

El futuro utópico de Paul Verhoeven

A pesar de ser una película de acción llena de explosiones y tiroteos, RoboCop es en buena medida una crítica sutil al capitalismo desenfrenado.

El director Paul Verhoeven confesó que quería transmitir el mensaje de “un futuro en el que los grandes empresarios pueden hacer lo que quieren”.

De esta forma, RoboCop se presenta como la solución a las oleadas de crímenes perpetradas por personas inconformes con la manera en la que dichas corporaciones controlan sus vidas. ¿Alguna vez lo habías visto así?

La estatua del personaje en Detroit

Aunque la ciudad en la que se desarrolla la historia de RoboCop es un lugar ficticio llamado Delta City, los fans lanzaron una campaña de fondeo en 2011 para erigir una estatua de nuestro vengador favorito en Detroit. La estatua, de tres metros de altura, todavía se encuentra en producción.

Frases popularizadas por la cinta

A pesar de que la cinta popularizó numerosas frases, existen dos que quedaron grabadas indeleblemente en la cultura popular: “I’d buy that for a dollar” (“Lo compraría por un dólar”) y “Dead or alive, you’re coming with me” o (“Vivo o muerto, vendrás conmigo”).

Ambas se convirtieron en frases célebres que forman parte de la comunicación popular y se siguen citando hasta el día de hoy.

Desde el traje único y engorroso hasta las sutiles críticas al comportamiento humano, RoboCop es mucho más que una película de acción. Es un reflejo de su época, un comentario sobre la condición humana y la ética de la tecnología.

Así que la próxima vez que veas a RoboCop en acción, recuerda estos datos curiosos y disfruta aún más de esta obra maestra del cine de ciencia ficción.

Si quieres volver a vivir las películas del increíble RoboCop, recuerda que puedes hacerlo en compra o renta con cargo a tu línea Telcel a través de tu cuenta de Claro video.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: El nuevo juego de ‘RoboCop’ saldrá en noviembre. Conoce los detalles

¿Conocías estos datos curiosos sobre RoboCop? ¿Cuál te ha sorprendido más?

Ahora ve: