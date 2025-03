Rihanna revela detalles de su próximo disco

By

Rihanna reveló en una reciente entrevista que su tan esperado nuevo álbum está en proceso de grabación y, lo más importante, ¡ya está tomando el sonido que busca!

¿Quieres conocer más detalles? Aquí te contamos.

Un proceso creativo de ocho años

Rihanna ha dedicado los últimos ocho años a trabajar en su nuevo álbum, un proyecto que, en sus palabras, ha pasado por diversas etapas creativas.

La cantante confesó que el proceso no ha sido lineal, ya que ha explorado diferentes estilos y géneros en busca del sonido perfecto.

Su último trabajo discográfico, Anti, fue lanzado en 2016 y, desde entonces, todo el mundo ha esperado ansioso nueva música de la artista.

Durante este tiempo, surgieron rumores de que el nuevo disco estaría fuertemente influenciado por el reggae, un género que ha sido parte de su identidad musical en el pasado.

Sin embargo, Rihanna desmintió esta información, asegurando que su próximo trabajo no se encasillará en un género específico.

¿Cuál será el siguiente pasó musical de Rihanna?

Rihanna ha dejado claro que su nuevo álbum no será lo que todo el público podría estar esperando. La cantante ha decidido alejarse de las fórmulas comerciales y explorar un enfoque más auténtico y significativo.

Sé que no será nada de lo que se espera. No va a ser comercial. Estará donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que finalmente lo he logrado!, afirmó Rihanna.

El regreso de la estrella suena muy prometedor y, aunque no ha lanzado un nuevo disco, sí ha mantenido su presencia en la industria musical y del entretenimiento.

En 2022, lanzó Lift Me Up, el tema principal de la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever y, en 2023, protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Ahora queda esperar este nuevo lanzamiento que promete ser una propuesta poderosa que, sin duda, valdrá la pena esperar.

Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de Rihanna?

