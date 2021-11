Revelan primer vistazo del Duende Verde en ‘Spider-Man: No Way Home’

By

El afiche promocional no solo muestra al Duende Verde y al Doctor Octopus, sino que hay indicios del Hombre de Arena y Electro.

La tercera entrega del arácnido protagonizada por Tom Holland promete ser uno de los eventos cinematográficos más importantes del año, ya que será una puerta de entrada al multiverso que traerá de regreso a una serie de villanos ya conocidos. Una de las grandes revelaciones que posee el primer póster promocional de Spider-Man: No Way Home es el primer vistazo al Duende Verde.

“Multiverso confirmado. Spider-Man: Sin camino a casa exclusivamente en cines este 16 de diciembre”.

El regreso del Duende Verde en Spider-Man: No Way Home

Aunque ya habíamos visto las míticas esferas bomba del villano en el primer tráiler de la película, ahora el afiche promocional de la cinta dirigida por Jon Watts sorprende con un ligero avistamiento (en la parte superior derecha del póster) del Duende Verde. Al ampliar la imagen podemos verificar que se trata del mismo diseño que vimos en Spider-Man (2002) de Sam Raimi. ¿Será el anuncio definitivo sobre el regreso de Willem Dafoe?

Más villanos en Spider-Man: No Way Home

El Duende Verde no es el único enemigo del arácnido que se hace presente en el póster. Al margen de éste podemos vislumbrar los tentáculos del Doctor Octopus/Otto Octavius, los rayos de Electro/Max Dillon y una ligera tormenta de arena que nos anticipa el retorno del Hombre de Arena/William Baker. Recordemos que desde hace meses se confirmó el regreso de los actores Alfred Molina y Jamie Foxx para esta tercera parte.

Por otro lado, a finales de octubre la revista Empire reveló que la película también contará con la participación de Rhys Ifan y Thomas Haden Church. Rhys Ifan interpretó al Doctor Curt Connors (Lagarto) en The Amazing Spider-Man (2012); mientras que Thomas Haden Church (Hombre de Arena) debutó como antagonista en Spider-Man 3 (2007).

Mientras tanto, la inclusión de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la cinta sigue siendo un completo misterio. Pero lo que sí parece un hecho es que estamos ante la conformación de Los seis siniestros: Duende Verde, Doctor Octopus, Electro, Hombre de Arena y Lagarto. ¿Quién será el sexto involucrado que complete la agrupación malvada? ¿Venom o tal vez Mysterio? ¿A qué otros villanos te gustaría ver en la película?

Spider-Man: No Way Home se estrenará en cines de México el próximo 16 de diciembre de 2021.

