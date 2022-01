Revelan los mejores estrenos de HBO Max del 2022

Una de las grandes sorpresas tras el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home fue la noticia de que esta película llegará a la plataforma de streaming de HBO. Sin embargo, también habrá muchos otros estrenos en HBO Max a lo largo del 2022 que intensificarán tus ganas de estrenar este año.

¿Cuáles son los estrenos de HBO Max que llegarán en 2022?

Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts

A 10 años del estreno de la última película de la saga, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: parte 2, HBO estrenará un capítulo especial con gran parte del elenco que formó parte de las ocho películas de la franquicia.

Es uno de los estrenos de HBO Max más esperados del 2022 y llegará a la plataforma el 1º de enero. Con tan solo el lanzamiento del tráiler de Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts, los fans convirtieron esta producción en una tendencia en redes sociales. En él podremos conocer nuevos detalles de la saga, así como anécdotas de actores como Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton, Helena Bonham y Gary Oldman.

Las series más esperadas de HBO Max este año

Segunda temporada de Euphoria

Los últimos años han estrenado diversas series juveniles que obtuvieron gran aceptación por parte del público adolescente. Sin embargo, Euphoria trascendió por profundizar en la psicología de cada uno de los personajes y atrapar a espectadores de todas las edades. La producción obtuvo tres premios Emmy y significó para Zendaya una mayor visibilidad a su talento actoral gracias a su galardón como mejor actriz protagónica en los Emmys.

Tras las ansias del estreno de la segunda temporada de Euphoria, HBO Max estrenó dos capítulos especiales enfocados en Rue y Jules. Ahora, la espera ha terminado y 16 capítulos llegarán este 2022. El primero de ellos se lanzará el 10 de enero.

Peacemaker

El 13 de enero del 2022 llegará el primer capítulo de esta serie enfocada en el superhéroe de DC Comics quien fue interpretado por John Cena en Escuadrón Suicida y quien volverá a interpretar a este personaje en la serie de HBO Max.

La primera temporada de Peacemaker conformada por nueve episodios contará el origen de este superhéroe pacifista tan comprometido con la paz que está dispuesto a usar la fuerza para lograr la paz mundial.

Segunda temporada de Superman y Lois

La entrañable historia de Clark Kent continuará en HBO Max. En esta serie, que comenzó a inicios del 2021, nos contaron a profundidad la relación entre Superman y Lois, así como la relación con sus dos hijos adolescentes, quienes descubrieron que también cuentan con superpoderes.

El primer episodio de la segunda temporada llegará el 11 de enero del 2022.

También habrá continuación de otras series como Westworld, Doom Patrol, And Just Like That: un nuevo capítulo de Sex & the City, que todavía no tienen una fecha de estreno específica, pero que HBO confirmó que podremos disfrutar en algún punto de este año.

Películas blockbusters que podrás disfrutar en HBO MAX en algún punto del 2022

Aunque varios analistas predijeron que Spider-Man: No Way Home llegaría a HBO Max en 2022, HBO lo ha hecho oficial al incluirla en su lista de estrenos para este año, sin una fecha de estreno específica. A esta película se suman otros grandes estrenos que llegarán pronto a la plataforma como The Matrix Resurrections, King Richard y Venom.

Aunque muchos de los títulos de este año aún no tienen fecha de estreno, podrás encontrar todas las novedades sobre los estrenos de HBO Max en HolaTelcel. Mientras, cuéntanos, ¿cuál de las series y películas programadas para el 2022 te emociona más?

