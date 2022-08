Revelan detalles sobre la nueva serie de Gael García y Diego Luna

By

En el cine mexicano contemporáneo, Diego Luna y Gael García Bernal son dos piezas fundamentales, pues crecieron actuando juntos en telenovelas, comenzaron a protagonizar las películas mexicanas más aclamadas por el público y hoy en día, han estado a cargo de grandes producciones; por lo que, cada vez que se anuncia un nuevo proyecto suyo, el interés de la gente es evidente.

Este año, el lanzamiento de La Máquina no es ninguna excepción, pues aunque hasta hace poco no se sabía gran cosa sobre el proyecto, muchos esperan ansiosos su proyección en las pantallas.

Esto quizá se debe en parte a que, tiene ya 10 años que no se le veía a este dueto participar en conjunto para alguna producción cinematográfica.

De qué va La Máquina

La Máquina será una serie dirigida por Gabriel Ripstein, quien también ha estado a cargo de ‘Un extraño enemigo’ y ‘600 millas’, la producción, por otra parte, tendrá al mando a Gael García, Diego Luna, Adam Fishbach, Gerardo Gatica y Leandro Halperrin.

Algo muy interesante es que tras las cámaras estará el showrunner Marco Ramírez, quien habría participado en producciones como Orange is the new black e incluso Daredevil.

Sobre la trama, se dice que Gael dará vida a un boxeador con una carrera ya bastante agotada, mientras que Diego será su manager, quien le conseguirá una oportunidad para pelear por un último título, aunque en el momento más crucial de la historia ocurrirá algo que definitivamente dará un giro total a la serie.

Aunque no se han revelado muchos más detalles para mantener la sorpresa, Matthew Greenfield y David Greenbaum, presidentes de Searchlight, se encuentran emocionados y orgullosos de haber podido reunir de nuevo a Diego Luna y Gael García para La Máquina.

30 años de la primera aparición de Gael y Diego juntos

Algo que hace muy especial este reencuentro profesional, es que este año se cumplen 30 años de la primera aparición de Gael García y Diego Luna juntos en la pantalla, esto sucedió en la telenovela infantil El abuelo y yo, cuando ambos eran apenas un par de niños.

Aunque no se imaginaban que con el tiempo, la amistad que creció entre ellos los haría convertirse en un dúo del cine sumamente importante.

Aunque ambos actores destacaron no solo juntos, sino también individualmente en el cine, en el año 2012 los vimos por última vez juntos en la película de Matt Piedmont ‘Casa de mi padre’ donde compartieron escena con actores como Will Ferrell y Adrián Martínez.

Desde entonces, han sido muchas las veces que se ha esperado el regreso de ambos actores en una sola pantalla, como lo veremos en ‘La Máquina’.

Definitivamente, el regreso de estos dos volverá locos a muchos amantes del cinemexicano, ¿estás listo para no perderte un solo capítulo de esta serie?

