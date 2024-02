Risas, romance y palomitas. ¡El regreso de las comedias románticas!

By

No importa cuántas veces las veamos, las comedias románticas son nuestras películas favoritas para buscar una sonrisa y pasar un buen momento.

Con el arrollador éxito de Con todos menos contigo (Anyone But You), protagonizada por Sydney Sweeney y Glen Powell, surge la pregunta: ¿Hollywood entenderá que es hora de resucitar el género romántico en la gran pantalla?

Lee: Películas dirigidas por mujeres para todo tipo de gustos

Cine que no envejece

Aunque las rom-coms (comedias románticas) no suelen ser el plato fuerte de la crítica especializada, son una parte esencial de la taquilla cinematográfica.

A la audiencia le encanta sumergirse en estas historias, ya sea para soltar una carcajada, hacer más llevaderos los malos momentos, tener una cita romántica o disfrutar de una tarde de cine en casa con amigos.

Entonces, ¿por qué este género estuvo ausente de las carteleras durante tanto tiempo, a pesar de contar con grandes nombres de Hollywood, incluso con ganadores de los Óscar?

Con éxitos inolvidables como Un lugar llamado Notting Hill (1999), A él no le gustas tanto (2009), o Miss Simpatía (2000), los seguidores del género buscan constantemente nuevas comedias románticas que se conviertan en clásicos modernos.

El renacer de las comedias románticas

A pesar de los recurrentes rumores sobre el resurgimiento de las rom-coms, no siempre logran el impacto abrumador de los tiempos de Nora Ephron cuando las comedias románticas eran capaces de ganar un premio Óscar.

Tampoco se posicionan nuevos galanes como Hugh Grant, Colin Firth o más dosmileros como Ryan Gosling. Ni han entregado heroínas como Julia Roberts, Sandra Bullock o Rachel McAdams.

Sin embargo, en el último tiempo se han gestado películas que prometen revivir el encanto perdido, como:

Con todos menos contigo

Esta es una película que nos sumerge en la historia de Bea y Ben, antiguos compañeros universitarios cuya atracción se convierte en rechazo, llevándolos a fingir ser la pareja perfecta en una boda.

The Idea of You

Por su parte, The Idea of You, cinta que se estrena en mayo de este año, cuenta con la ganadora del Óscar Anne Hathaway. Relata la historia de Sophie, quien tras su divorcio, asiste a un festival de música con su hija y se deja llevar por la aventura y un romance de novela.

Finalmente tenemos a esta hilarante comedia de 2023 protagonizada por Jennifer Lawrence, quien desapareció del ojo público por unos años y volvió con esta gran comedia.

La trama sigue a una mujer de 32 años en bancarrota que, en un intento desesperado por ganar dinero, se adentra a una aventura graciosísima de entenderse a sí misma y a los que la rodean.

En resumen, si quieres formar parte del revival de comedias románticas en este mes del amor y la amistad, prepárate para reír, enamorarte y disfrutar de:

Cómpralas o réntalas por Claro video con cargo a tu línea Telcel.

¿Estás listo para dejarte conquistar por el amor y las risas en la gran pantalla?

Ahora ve: