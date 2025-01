¿Regresa la dupla legendaria de Eminem y 50 Cent?

Dos décadas después de su primera gran colaboración, Eminem y 50 Cent podrían volver a reunirse en el estudio.

Eminem y 50 Cent tienen una larga historia de éxitos en común. Su primera colaboración fue en el tema “Patiently Waiting”, el cual formó parte del álbum debut de 50 Cent, Get Rich or Die Tryin’ (2005), que incluyó otros temas icónicos como “In Da Club” y “21 Questions”.

Aunque no fue lanzada como sencillo, la canción rápidamente se colocó entre las favoritas del público y se convirtió en un clásico del hiphop.

Desde entonces, ambos raperos han mantenido su conexión artística. Y recientemente, a finales del 2024, unieron fuerzas nuevamente junto en “Gunz N Smoke”, una colaboración que forma parte del álbum Missionary de Snoop Dogg.

Recientemente, durante una entrevista en el pódcast Whoo’s House, Eminem sorprendió al expresar su interés en trabajar nuevamente con su amigo y compañero musical.

Sería genial. Solo tenemos que dejar de decir tonterías y hacerlo, comentó entre risas. También dejó claro que no hay nada definitivo, pero nunca descartaría la posibilidad.

Poco tiempo después, 50 Cent respondió a través de X, avivando las esperanzas de sus fans: Parece que volveré al estudio.

Looks like I’ll be back in the booth 👀👏👏👏after all! Just gotta do this residency in Vegas first • https://t.co/0nT7heEn2p pic.twitter.com/aoF5MAlb7S

— 50cent (@50cent) December 27, 2024