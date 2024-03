¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Óscar 2024?

De esta manera quedó la lista de ganadores de los Premios Óscar 2024; sin duda, la entrega más esperada de la temporada no defraudó y nos entregó momentos llenos de emociones, sorpresas y también nostalgia.

Mejor película

Películas nominadas:

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Vidas pasadas

Pobres criaturas

La zona de interés

Ganadora: Oppenheimer

Mejor actriz

Actrices nominadas:

Lily Gladstone (Los asesinos de la luna)

Carey Mulligan (Maestro)

Sandra Hüller (Anatomía de una caída)

Annette Bening (Nyad)

Emma Stone (Pobres criaturas)

Ganadora: Emma Stone (Pobres criaturas)

Mejor actor

Actores nominados:

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Los que se quedan)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Ganador: Cillian Murphy (Oppenheimer)

Mejor dirección

Directores nominados:

Justine Triet (Anatomía de una caída)

Martin Scorsese (Los asesinos de la luna)

Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Jonathan Glazer (La zona de interés)

Ganador: Christopher Nolan (Oppenheimer)

Mejor película extranjera

Películas extranjeras nominadas:

La zona de interés (Reino Unido)

Perfect Days (Japón)

La sociedad de la nieve (España)

Yo capitán (Italia)

Sala de profesores (Alemania)

Ganadora: La zona de interés

Mejor actriz de reparto

Actrices de reparto nominadas:

Emily Blunt (Oppenheimer)

Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan)

Danielle Brooks (El color púrpura)

Jodie Foster (Nyad)

America Ferrera (Barbie)

Ganadora: Da’Vine Joy Randolph (Los que se quedan)





Mejor actor de reparto

Actores de reparto nominados:

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Los asesinos de la luna)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Pobres criaturas)

Ganador: Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Mejor guion original

Guiones nominados:

Arthur Harari y Justine Triet (Anatomía de una caída)

David Hemingson (Los que se quedan)

Samy Burch (Secretos de un escándalo)

Celine Song (Vidas pasadas)

Josh Singer y Bradley Cooper (Maestro)

Ganadores: Arthur Harari y Justine Triet (Anatomía de una caída)

Mejor guion adaptado

Guiones adaptados nominados:

Cord Jefferson (American Fiction)

Greta Gerwig y Noah Baumbach (Barbie)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Tony McNamara (Pobres criaturas)

Jonathan Glazer (La zona de interés)

Ganador: Cord Jefferson (American Fiction)



Mejor película de animación

Películas de animación nominadas:

El chico y la garza

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: a través del Spider-Verso

Ganadora: El chico y la garza

‘THE BOY AND THE HERON’ is Hayao Miyazaki’s second film to win an #Oscar after ‘SPIRITED AWAY’ See the full winners list: https://t.co/IctYZ9WO3B pic.twitter.com/brRDV77kSC — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 10, 2024

Mejor canción original

Canciones originales nominadas:

It Never Went Away (American Symphony)

I’m Just Ken (Barbie)

What Was I Made For? (Barbie)

Wahzhazhe (A Song for My People) (Asesinos de la luna)

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

Ganadora: What Was I Made For? (Barbie)

Mejores efectos especiales

Efectos especiales nominados:

The Creator

Godzilla minus one

Guardianes de la galaxia Vol. 3

Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Napoleón

Ganadora: Godzilla Minus One

Mejor documental

Documentales nominados:

Bobi Wine: The People’s President (Moses Bwayo, Christopher Sharp)

La memoria infinita (Maite Alberdi)

Four Daughters (Kaouther Ben Hania)

To Kill a Tiger (Nisha Pahuja)

20 días en Mariúpol (Mstyslav Chernov)

Ganador: 20 días en Mariúpol

Mejor cortometraje documental

Cortometrajes nominados:

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island In Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Ganador: The Last Repair Shop

Mejor fotografía

Fotografías nominadas:

El conde

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Ganadora: Oppenheimer

Mejor maquillaje

Maquillajes nominados:

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

La sociedad de la nieve

Ganadora: Pobres criaturas

Mejor diseño de vestuario

Diseños de vestuario nominados:

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Ganadora: Pobres criaturas

Mejor cortometraje

Cortometrajes documentales nominados:

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Ganador: The Wonderful Story of Henry Sugar

Mejor cortometraje animado

Cortometrajes animados nominados:

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Ganador: War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Mejor diseño de producción

Diseños de producción nominados:

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Ganador: Pobres criaturas

Mejor banda sonora original

Bandas sonoras nominadas:

Laura Karpman (American Fiction)

John Williams (Indiana Jones y el dial del destino)

Robbie Robertson (Los asesinos de la luna)

Ludwig Göransson (Oppenheimer)

Jerskin Fendrix (Pobres criaturas)

Ganadora: Oppenheimer

Mejor sonido

Sonidos nominados:

Oppenheimer

Maestro

La zona de interés

The Creator

Misión imposible: sentencia mortal – Parte 1

Ganador: La zona de interés

Mejor montaje

Montajes nominados:

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Ganador: Oppenheimer

Desde que se conocieron las nominaciones a los Premios Óscar 2024, los aficionados comenzaron a apostar a sus películas y actores favoritos; y esta entrega no decepcionó a ninguno de los seguidores.

El 2023 fue un gran año para el cine, con grandes producciones que incentivaron a las personas a volver a las salas, luego de un tiempo.

Los grandes ganadores de este año fueron Oppenheimer, Pobres criaturas y Anatomía de una caída, películas que quedarán en la historia del cine y en el corazón de los espectadores.

Esta ha sido una entrega llena de sorpresas. ¿Cuál fue tu ganador favorito?

