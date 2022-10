Queen revela emotiva canción inédita con Freddie Mercury

Queen es una de las bandas de rock más legendarias e importantes en la historia de la música; fue creada en 1970, en Londres, por el cantante y pianista Freddie Mercury, conformada también por el guitarrista Brian May, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor, quienes lograron dominar el mundo con su música, aun tras el deceso de Freddie Mercury en 1991.

El nuevo lanzamiento de Queen: Face It Alone

Después de su presentación este año en el Royal Jubilee, May y Taylor revelaron la existencia de la canción inédita Face It Alone:

“Es una joya hermosa y conmovedora de Freddie de la que nos habíamos olvidado”

La canción fue grabada originalmente durante las famosas sesiones de 1988 para el álbum The Miracle, de Queen.

En dichas sesiones se grabaron alrededor de treinta canciones, de las cuales, muchas no fueron incluidas en el álbum, pero quedaron en otro apartado que se guardó.

Roger Taylor mencionó recientemente que se habían olvidado de esta maravillosa canción, pero que estaba ahí, hermosa, pasional, emotiva… Y, desde luego, lista para ser el primer sencillo que se lance con Freddie Mercury en más de 8 años.

Recordemos que en el álbum Queen Forever de 2014 se incluyeron tres temas inéditos con Mercury: Let Me in Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More to Life Than This.

The Miracle: Collector’s Edition

Face It Alone estará incluida en una nueva reedición del álbum The Miracle, de Queen, titulada The Miracle, Collector ‘s Edition, que contendrá 8 discos en formato box set.

Dentro del contenido de estos 8 discos tendremos oportunidad de escuchar más de una hora de grabaciones totalmente inéditas, incluidas 6 canciones nunca antes escuchadas. También vienen incluidos los más sinceros intercambios orales entre los miembros de la banda, suscitados en el estudio de Londres y Montreux.

Este material, que será lanzado el 18 de noviembre, podría ser sumamente valioso para fanáticos y coleccionistas, pues muestra una reveladora perspectiva jamás vista sobre los procesos creativos de esta banda de genios, así como su convivencia entre bromas, risas y anécdotas.

Sin duda, esta es una de las noticias más grandes de la música este año. ¿Estás listo para escuchar este material inédito?

