Este mes es uno muy especial ya que cada 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha inspirada en el famoso juego de palabras May the Fourth be with you, que hace alusión a la icónica frase May the Force be with you (Que la Fuerza te acompañe).

Lo que comenzó como un guiño entre fans se ha convertido en una fiesta intergaláctica que honra a una de las sagas más legendarias del cine.

Si tú también formas parte de esta celebración y crees que la Fuerza es grande en ti, pon a prueba tus conocimientos con esta divertida trivia.

Las respuestas correctas están al final.

¿Qué tan profundo es tu conocimiento de Star Wars?

Nivel padawan – Fácil

1. ¿Cuál es el nombre del maestro jedi que entrenó a Luke Skywalker?

a) Obi-Wan Kenobi

b) Yoda

c) Qui-Gon Jinn

2. ¿Cómo se llama el icónico vehículo que usa Han Solo para viajar por la galaxia?

a) Estrella de la Muerte

b) Halcón Milenario

c) Slave I

Nivel caballero jedi – Intermedio

3. ¿Qué planeta fue destruido por la Estrella de la Muerte en el Episodio IV?

a) Naboo

b) Hoth

c) Alderaan

d) Tatooine

4. ¿Cuál es el nombre real del emperador Palpatine?

a) Darth Tyranus

b) Darth Sidious

c) Darth Plagueis

Nivel maestro jedi – Difícil

5. ¿Qué colores de sable de luz han usado los personajes principales en la saga?

a) Azul, verde, rojo, morado

b) Azul, amarillo, rojo, blanco

c) Verde, morado, naranja, negro

6. ¿Cuál es el nombre de la orden secreta con la que Palpatine exterminó a los Jedi?

a) Orden 99

b) Orden 66

c) Orden 77

Respuestas correctas:

1. b) Yoda

2. b) Halcón Milenario

3. c) Alderaan

4. b) Darth Sidious

5. a) Azul, verde, rojo, morado

6. b) Orden 66

¿Cuál fue tu resultado?

✔ 6-4 respuestas correctas: Maestro jedi – La Fuerza está contigo.

✔ 3-2 respuestas correctas: Jedi – Fuerte en la Fuerza, pero aún te falta entrenar.

✔ 1-0 respuestas correctas: Padawan en entrenamiento – Tienes que repasar una vez más las películas.

Cuéntanos, ¿qué resultado obtuviste?

