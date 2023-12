¿Qué significa que Mickey Mouse sea del dominio público en 2024?

Si lo piensas, Mickey Mouse es probablemente el personaje más emblemático de la historia de la animación. El cual, desde su debut en 1928 en Steamboat Willie ha protagonizado cientos de cortos, películas, series, videojuegos y al mismo tiempo, la cara de miles de productos.

¿Qué podemos esperar en el mundo cuando Mickey Mouse pase a ser del dominio público?

Por si no lo sabías, en 2023 Disney cumplió 100 años de haber sido creada y en 2024; luego de 95 años, la versión clásica de Mickey Mouse de 1928 dejará de ser propiedad exclusiva de esta compañía.

Sin embargo, al contrario de lo que algunos han compartido en Internet, no todas las versiones de Mickey pasarán a ser del dominio público.

Pues solo la versión clásica en blanco y negro de Mickey, es la que podrá ser usada por todas las personas; sin temor a una demanda y sin cuotas de derechos de autor.

Vale la pena recordar que esta no es la primera en vez que Disney pierde los derechos sobre la imagen de uno de sus personajes. Ya que en 2022, Winnie the Pooh también pasó a ser de dominio público, dando lugar a versiones alternativas como la que vimos en Winnie the Pooh: blood and honey.

Debido a esto, lo más probable es que a partir de enero de 2024 comencemos a ver nuevas producciones con Mickey Mouse como protagonista.

Al respecto de esto, algunos usuarios en Internet han comenzado a publicar sus intenciones de crear nuevas producciones basadas en el personaje. Las cuales, van desde los videojuegos, hasta las series, películas e incluso productos de distintos tipos.

Sin embargo, algunos usuarios en foros de Internet relacionados con el mundo de la propiedad intelectual; explican que Disney aún tiene el derecho de marca sobre el personaje.

Por lo tanto, aún podrían ejercer acciones legales contra cualquiera que intente confundir al público y dañar la reputación de la compañía.

Debido a esto, lo más importante para usar a Mickey Mouse en 2024 sin infringir los derechos de marca que Disney aún tiene sobre el personaje; es no hacerlo pasar por un producto de Disney.

¿Qué otros personajes pasarán a ser del dominio público en 2024?

Por otro lado, otros personajes que pasarán a ser del dominio público en 2024 son Minnie Mouse de Steamboat Willie y Tigger, ambos de 1928.

En resumen, el siguiente año será una oportunidad para que los artistas puedan reinterpretar y homenajear a estos personajes que a lo largo de 95 años; nos han acompañado y nos han hecho recordar que la imaginación y la conexión humana son dos de las herramientas de cambio más poderosas en el mundo.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de otros personajes que también son parte del dominio público en las películas:

Cuéntanos, ¿qué proyectos te gustaría ver con el primer Mickey Mouse como protagonista?

