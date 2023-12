¿Qué podemos esperar de la nueva serie de ‘El conjuro’?

By

Tanto por su historia como por sus personajes, El Conjuro ha logrado convertirse en una de las sagas de terror más exitosas, que explora los casos paranormales de los Warren.

Lo que sabemos de la nueva serie de El conjuro

Como seguro sabes, desde hace tiempo se había anunciado una nueva serie de terror del universo de El conjuro. Sin embargo, con el paso de los años y tras varios cambios en el interior de la ahora Warner Bros. Discovery, el proyecto había estado en una larga pausa.

Por fortuna, con la llegada de Peter Safran y James Gunn lo anterior parece estar a punto de cambiar pues según The Hollywood Reporter; la serie de El conjuro sigue en pie y continuará con las historias de los Warren que todos conocemos, es decir, no se trata de un reboot y tampoco de un remake.

En este sentido aunque aún no conocemos los detalles de la trama, lo más probable es que nos revele el origen de algunos de los fenómenos escalofriantes que hemos visto en las películas o incluso, pequeñas historias sobre los objetos que los Warren guardan en su casa.

Al respecto de esto, Peter Safran aseguró que hay cosas muy interesantes en camino y que los fans estarán muy felices cuando vean el resultado. Recalcando que la serie está en marcha y por buen camino, a pesar de las posibles complicaciones.

Cabe destacar que una de las grandes interrogantes que los fans siguen teniendo es si Patrick Wilson y Vera Farmiga; los actores que interpretan a Ed y Lorraine Warren tendrán alguna aparición dentro de la serie. Aunque tomando en cuenta a la conexión que tendrá la serie con la saga de películas, lo más probable es que sí.

Además, otra de las cosas por las que existe mucho entusiasmo entre los fans, es que James Wan; el creador del universo de El Conjuro, será el productor ejecutivo de la serie, al mismo tiempo que participa como productor en Welcome to Derry, la serie sobre los orígenes de Eso (It).

En resumen, todo apunta a que la nueva serie de El conjuro cumplirá con todas las expectativas de los fans.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de El conjuro?

Teniendo en cuenta que su producción comenzó en 2023 y con base en el estreno de series con características similares, lo más probable es que veamos el estreno de la serie de El conjuro; entre finales del 2025 y mediados del 2026.

Mientras tanto, disfruta de las películas:

Cuéntanos, ¿de qué crees que tratará la nueva serie de El conjuro?

