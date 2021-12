Los Premios Óscar que se celebran cada año con el objetivo de reconocer las mejores películas y producciones cinematográficas de los últimos meses, se han convertido en una tradición que se disfruta aún más en familia. Es la excusa perfecta para apostar por tus favoritas, organizar la quiniela entre tus amigos y agregar nuevas películas a tu lista de pendientes por ver. Además, es un deleite ver desfilar a los actores y actrices favoritos de Hollywood sobre la alfombra roja.

Si disfrutas de los Premios Óscar tanto como nosotros, en HolaTelcel te compartimos la lista completa de películas que han ganado la categoría a 'Mejor Película' de los últimos cincuenta años. Así podrás saber cuál fue la producción que ganó en el año en que naciste, compartir la respuesta en redes sociales.

¿Qué película ganó el Premio Óscar en el año en que naciste?

1967: Un hombre para la eternidad

1968: En el calor de la noche

1969: Oliver

1970: Cowboy de medianoche

1971: Patton

1972: Contra el imperio de la droga

1973: El padrino

Ganadora de tres Premios Óscar, El padrino fue la primera película de una trilogía que quedaría marcada en la historia del cine. Con la dirección de Francis Ford Coppola, esta historia relata los sucesos de una familia italiana involucrada en la mafia, con la actuación de Al Pacino, Marlon Brando, James Caan y Diane Keaton.

1974: El golpe

1975: El padrino: Parte 2

1976: Alguien voló sobre el nido del cuco

1977: Rocky

1978: Annie Hall

1979: El cazador

1980: Kramer contra Kramer

Los ochenta, nuevas modas y nuevas películas de culto

1981: Gente corriente

1982: Carros de fuego

Fue la sensación cinematográfica de 1981. Una película británica ambientada en las Olimpiadas de París de 1942, que se convirtió en un éxito taquillero en todo el mundo. Incluso puso de moda el cine deportivo.

1983: Gandhi

1984: La fuerza del cariño

1985: Amadeus

1986: Memorias de África

1987: Platoon

1988: El último emperador

1989: Rain Man

1990: El chófer y la señora Daisy

La década en la que grandes estrellas de Hollywood se dieron a conocer

1991: Danza con lobos

1992: El silencio de los inocentes

Cuando El silencio de los inocentes llegó al cine, nadie se imaginaba que tendría el éxito que tuvo. Se convirtió en una de las películas más revolucionarias de la década de los noventa y Anthony Hopkins también fue acreedor a un Premio Óscar, que obtuvo gracias a su entrega al papel para el que realmente visitó cárceles y asesinos presos.

1993: Sin perdón

1994: La lista de Schindler

1995: Forrest Gump

1996: Corazón valiente

1997: El paciente inglés

1998: Titanic

La noche del 23 de marzo de 1998 tuvo lugar la entrega anual de los Premios Óscar, en la que Titanic se convirtió en la gran triunfadora de la noche alzándose con once premios, entre ellos ‘Mejor película’ y ‘Mejor director’. La superproducción de 200 millones de dólares se convirtió en la película más cara y taquillera de la historia.

1999: Shakespeare enamorado

2000: Belleza Americana

Una temporada de Premios Óscar en la que los efectos especiales fueron los protagónicos

2001: Gladiator

2002: Una mente brillante

2003: Chicago

2004: El señor de los anillos: el retorno del rey

El señor de los anillos es considerada por la crítica y el público como una de las mejores trilogías cinematográficas de toda la historia, incluso por encima de El padrino. Razón por las que en el año 2004 la última parte compitió en once categorías y las once las ganó.

2005: Million Dollar Baby

2006: Crash

2007: Infiltrados

2008: No es país para viejos

2009: Quisiera ser millonario

2010: Zona de miedo

Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñarritu, ¡los favoritos de los Premios Óscar!

2011: El discurso del rey

2012: El artista

2013: Argo

2014: 12 años de esclavitud

2015: Birdman

2016: En primera plana

2017: Moonlight

2018: La forma del agua

El Premio Óscar a Guillermo del Toro por La forma del agua fue el cuarto galardón para un director mexicano de los últimos cinco años, algo que indudablemente puso en alto el orgullo de México por el talento que el país ha demostrado en la industria cinematográfica.

2019: Green Book

2020: Parásitos

2021: Nomadland

Ahora que ya sabes cuál fue la mejor película en el año en el que naciste, mucho antes de que tu pasión por el cine surgiera, disfruta algunas propuestas de esta lista.

También espera muy pronto las nominadas finales a las mejores de este año, una nueva edición de los Premios Óscar cuya ceremonia se celebrará el próximo domingo 27 de marzo, en donde destacan como favoritas Tick, Tick…Boom!, No mires arriba, The power of the dog e incluso Spider-Man: No Way Home.

¿Cuál es tu película favorita ganadora a ‘Mejor película’ por la Academia? ¿Ya conocías cuál ganó en el año en que naciste? ¡Háznoslo saber! 😊

