¿Qué hace tan especial a la música de Taylor Swift?

Para algunos ella es tan solo una estrella mundial, que ha vendido más de 200 millones de discos y ha ganado más de 100 premios. Pero para sus millones de fans, es una mujer que ha sufrido, amado, luchado y soñado con poder ser ella misma a lo largo de todas sus eras.

Ella es Taylor Swift y esta es su historia.

Taylor Swift: jamás ningún amor en vano

De Nashville a la fama

Taylor Swift nació en Pensilvania, pero a sus 14 años se mudó a Nashville para perseguir su sueño de ser cantante de country. Allí firmó con una discográfica y lanzó su primer álbum en 2006.

Taylor era diferente, tenía talento para escribir canciones llenas de heridas, amor y honestidad que la hicieron destacar. Su segundo álbum, Fearless, fue un éxito que le valió cuatro premios Grammy, incluido el de álbum del año, que para entonces la convertía en la cantante más joven en recibir ese reconocimiento.

Luego de eso, Swift se atrevió a ir más allá del country y a experimentar con otros estilos musicales en su cuarto álbum, Red, que le abrió las puertas del pop y le otorgó tanto prestigio como ventas.

Sin embargo, en ese tiempo también tuvo que enfrentar la crítica y la controversia de sucesos como el de los MTV Video Music Awards de 2009 que la hicieron apartarse de los medios y enfocarse en la música de 1989, álbum que marcó su consolidación como una estrella del pop con canciones como Shake It Off y Blank Space y con su sexto álbum.

A estos éxitos le siguieron los de Reputation, Lover, Folklore, Evermore y Midnights. Cada uno mostraba una faceta diferente tanto de ella como de sus fans, quienes con cada disco demostraban tener la mismas tres constantes que ella: resiliencia, esperanza y comprensión.

Taylor Swift es un reflejo de nosotros

Dicho esto, Swift no solo es una artista exitosa, también es una mujer empática y solidaria que ha sabido conectar con sus fans a través de compartir sus historias personales, sus fracasos y sus sueños, lo que convierte a su música en un refugio al que todos pueden acudir en busca de consuelo, inspiración y alegría.

Una artista que durante algunos minutos les recuerda que no están solos y que no hay ninguna infelicidad o dolor que no pueda ser remediado. De ahí que se esfuerce tanto en apoyar causas como la educación, la salud mental y el medio ambiente, siendo un modelo a seguir para todos los que quieren seguir sus sueños.

Así lo demostró en su gira mundial The Eras Tour que pasó por México, donde recorrió las diferentes etapas musicales de su carrera y le dio voz a una generación que no se rinde ante las adversidades y que se atreve a cambiar, porque si el mundo es un reflejo de nosotros, algún día será mucho mejor.

